Internet, un ingredient més

Publicat per PER IGNASI GÓMEZ CABRERA/FOTOS: G.PIPÓ I CAFÈS BATALLA Verificat per Creat: Actualitzat:

Internet s’ha consolidat plenament com un ingredient més en el món de la gastronomia. Les xarxes socials, sobretot plataformes com Instagram o TikTok, s’han convertit en un llibre de receptes culinàries mitjançant el qual xefs amateurs i professionals mostren les seves habilitats als fogons, amb plats que van des dels més tradicionals fins als més innovadors.

En aquesta cuina digital, els cuiners han de valorar com presenten les seves creacions tant al plat com davant del públic que hi ha a l’altra banda de les pantalles, i que visualitza amb atenció cadascun dels seus passos. Habitualment, atès el format reduït permès per les xarxes socials, s’opta per servir vídeos d’un format curt i estètic.

Una de les professionals del sector que des de fa temps comparteixen la seva passió per la cuina mitjançant les diverses eines digitals és la cerverina Gal·la Pipó, de 25 anys.

Formada a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, va treballar al prestigiós restaurant Celler de Can Roca i va ser sotscampiona del concurs de baristes de Catalunya 2017. Actualment, treballa a CaLagneta, un establiment de la capital de la Segarra que combina el menjar, la degustació de productes i l’art.

“Fa quatre anys que publico al meu compte @degal.la (Instagram) diverses receptes que elaboro.

A més, també tinc un blog personal amb articles i opinions relacionades amb el món gastronòmic. Considero que les eines digitals ens permeten arribar a moltíssima gent i són essencials per donar veu a la cuina i a la gastronomia, sobretot la catalana, i realçar feines com les de cuiner, pastisser o cambrer, que a vegades estan poc valorades”, explica Pipó.

A més, la jove professional considera que la promoció de la cuina mitjançant les xarxes socials i altres opcions que ofereix internet poden suposar un “incentiu per atreure joves novament al sector”.

En aquest sentit, la cuinera ha detallat que compagina la seva feina a Cervera amb els estudis de comunicació i periodisme audiovisual a la UdL. La seva voluntat és dedicar-se al periodisme gastronòmic per contribuir a aquesta divulgació de l’art culinari.

“És una passió que tinc”, ha manifestat. Pipó ha recordat que des dels 10 anys volia formar part del món gastronòmic.

“La cuina és una manera de demostrar la teva estima i el teu respecte tant a les persones que aprecies com al producte que utilitzes”.

Els cuiners del món digital solen ser persones a qui apassiona el món de la cuina i que veuen una manera còmoda de demostrar les seves habilitats als fogons davant d’un públic potencial més nombrós del que probablement obtindrien en una jornada presencial. De fet, en moltes ocasions els xefs teletreballen des de casa, ja que la seva cuina és l’escenari protagonista.

També n’hi ha que han fet del seu compte una manera d’obtenir uns ingressos econòmics gràcies a les visualitzacions o als patrocinis. “Cada vegada hi ha més comptes o pàgines dedicades al món gastronòmic”, diu Pipó.

Pel que fa al públic, les interaccions es basen, principalment, en comentaris que valoren les creacions o en els quals mostren curiositat per l’ús d’algun ingredient.

També hi ha altres usuaris que acostumen a sol·licitar als autors més detalls sobre algun dels passos de la recepta per assegurar-se l’èxit a l’altra banda de la pantalla.