Google presenta Willow

Novetats en el camp de la computació quàntica. Google ha presentat Willow, un nou xip quàntic que suposa un avanç extraordinari en el camp de la computació quàntica.

I és important, perquè aquest processador és capaç de resoldre, atents, en menys de cinc minuts, una tasca que al superordinador més potent del món, Frontier, li prendria, aproximadament, 10 quadrilions d’anys, més temps que l’edat que té l’univers. Poca cosa.

Willow és el successor de Sycamore, el primer processador quàntic que va aconseguir vèncer un superordinador clàssic el 2019. Però les capacitats del nou xip van molt més enllà.

A més de la seva velocitat de càlcul, Willow també és capaç de reduir els errors exponencialment a mesura que augmenta l’ús de més qubits, la unitat bàsica d’informació dels ordinadors quàntics. Hem de tenir en compte que els errors és el gran tendó d’Aquil·les d’aquests computadors quàntics.

Hartmut Neven, fundador i líder de l’equip de computació quàntica de Google, ha afirmat que Willow ha demostrat que es poden construir ordinadors quàntics capaços de resoldre problemes inabastables per a la computació clàssica.

Els avanços aconseguits amb Willow obren un ventall de possibilitats per a aplicacions de la computació quàntica en camps com la ciència de materials, la química, la intel·ligència artificial o la criptografia.

Per exemple, els ordinadors quàntics podrien ajudar a descobrir nous fàrmacs i materials, optimitzar cadenes de subministrament globals, accelerar l’aprenentatge automàtic o garantir comunicacions ultrasegures.

Però encara falta.

Microsoft ha anunciat que tenen preparat per al 2025 un ordinador quàntic comercial, però això no vol dir que sigui per a les llars, sinó que serà per comercialitzar per a la gran indústria de recerca. Es tracta d’un primer escalat necessari per anar-ho convertint a mides cada cop més reduïdes i estables.

I qui sap si, d’aquí a pocs anys, acabem tenint ordinadors quàntics a les cases. Comença una nova i apassionant era de la cursa quàntica, amb jugadors com Google i Microsoft, però també IBM o Intel.