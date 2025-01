Marta clot “M’agrada parlar de vi d’una manera entenedora per al consumidor no expert” - NEREA GASTÓN

Publicat per PER IGNASI GÓMEZ CABRERA Verificat per Creat: Actualitzat:

El vi és una beguda que sol acompanyar els nostres àpats més especials, tot i que la seva elecció no sempre és fàcil. Hi ha diversos factors que poden determinar si el que escollim ens agradarà a nosaltres o a la resta de comensals.

Per aquest motiu, moltes persones opten per consultar –presencialment o via xarxes socials– els consells o les recomanacions de cellers, professionals del sector o usuaris diversos. La sommelier de Granollers Marta Clot va iniciar a finals de l’any 2021 un projecte a les xarxes socials per parlar de la seva passió.

Quan va començar a destapar vins en el món digital hi havia pocs perfils que ho fessin amb un estil tan singular com el seu. Des d’aleshores, el nombre de persones que opten per seguir-la als seus comptes d’Instagram i Tiktok augmenta progressivament.

Entre els diversos perfils que té a les dues plataformes ja supera els 665.000 seguidors. Ella és @lamartaclot, també coneguda com a @ladelsvins.

Com sorgeix la idea de traslladar els vins a les xarxes socials? Mentre treballava a l’establiment Wine Palace de Sant Cugat solia tractar amb clients que tenien dubtes molt recurrents a l’hora d’escollir un vi.

Vaig pensar que els aclariments i la divulgació dels vins que feia a la botiga també seria genial fer-los per a un públic més ampli. Va ser el moment en què vaig decidir crear contingut a les xarxes.

Com s’adreça als seus seguidors? Des del principi vaig tenir clar que el meu objectiu seria crear contingut per ajudar al consumidor no expert, sense formació o que li pugui agradar més o menys el vi. Així, els meus vídeos donen a conèixer curiositats, intenten resoldre dubtes freqüents o també inclouen recomanacions de vins per a tots els públics.

A l’hora de comunicar-me amb els meus seguidors sempre intento fer-ho d’una manera molt propera i entenedora.

Esperava assolir aquesta xifra de seguidors? Jo vaig començar a publicar el meu contingut a les xarxes a finals de l’any 2021. En aquella època hi havia pocs perfils que parlessin de vins com ho volia fer jo, adreçant-me a aquest públic menys expert.

Amb tot, ni de conya m’esperava arribar a tantes persones!

Hi ha aplicacions que ens permeten disposar d’informació de diferents vins i conèixer les opinions de les persones que els tasten. Un exemple és Vivino.

Quina opinió li mereix? He de reconèixer que tinc sentiments contraposats amb aquesta aplicació. Cadascú tenim el nostre criteri i el nostre paladar.

Hi ha vins que tenen una puntuació molt alta però això no vol dir que t’hagin d’agradar. O al revés, és a dir, un vi que no li ha agradat a una altra persona potser sí que t’agrada a tu.

Considero que sempre és més fiable adreçar-te a una botiga especialitzada i consultar un professional en la matèria perquè t’assessori, que segur que ho encerta.

L’aplicació Vivino acumula desenes de milions de descàrregues d’usuaris a la Play Store. L’aplicació permet visualitzar la descripció, adquirir i valorar milers d’ampolles de diferents territoris.

També permet que els usuaris donin la seva opinió sobre els productes.