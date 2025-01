Publicat per PER ESTANISLAU FONS Verificat per Creat: Actualitzat:

Des de fa anys s’anomena fenomen del parabrisa a l’apreciació de molts conductors veterans segons la qual fa anys els vidres dels vehicles s’embrutaven més pels insectes que s’hi esclafaven durant la conducció, i es va associar aquest fet amb un declivi del nombre d’insectes, accentuat des de principis dels anys 2000.

Malgrat que s’hi han intentat donar explicacions com una millor aerodinàmica dels cotxes, els experiments duts a terme a partir d’aquesta idea deixen poc marge al dubte. El 2004, a demanda de la Royal Society for the Protection of Birds del Regne Unit, 40.000 conductors van posar tires adhesives a la placa de la matrícula, i van comptar els insectes.

El 2019, un altre estudi amb la mateixa metodologia, del Kent Wildlife Trust, va mostrar un 50% menys d’impactes. Estudis holandesos i alemanys al llarg de dues dècades mostren reduccions de prop del 80% de la biomassa dels insectes.

Els estudis a Europa i Califòrnia, de moment, no han estat replicats en altres països, i queda molt per fer.

No sembla tenir una sola causa. David L.

Wagner, de la Universitat de Connecticut, ho qualifica de mort per mil ferides: cap d’elles greu, però amb una suma d’efecte letal. La pol·lució, els insecticides i la ràpida difusió d’espècies invasores; la urbanització, la desforestació, la intensificació de l’agricultura; els canvis associats al clima, altes temperatures, focs forestals i sequeres comptarien entre les causes del declivi.

Darrere dels insectes hi va el risc de desaparició d’espècies vegetals que en depenen per a la pol·linització, i el declivi dels ocells insectívors, que ja s’ha començat a documentar.

Es calcula que un terç de les plantes que fem servir per a l’alimentació humana podrien veure’s afectades, almenys amb disminucions significatives de la producció d’aliments. També la pèrdua d’algunes funcions que fan en reciclatge de nutrients, purificació d’aigües o formació de sòls podria empitjorar els entorns naturals.

El mem inclòs en la imatge, que ha circulat àmpliament per les xarxes socials, duu a l’extrem aquesta percepció.

És pràcticament impossible que els insectes desapareguin com a classe del regne animal, però el lligam estret, simbiòtic, entre determinades espècies vegetals i algunes d’insectes pot comprometre el món tal com el coneixem. Almenys fins que es restauri un nou equilibri en el qual potser els humans no trobarem tant de confort.