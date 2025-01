Cuadrat Valley: tradició i modernitat al cor de les Garrigues

Publicat per PER VIDAL VIDAL Verificat per Creat: Actualitzat:

La senyora Evelyne Cuadrat-Teycheney, neta de Sebastià Cuadrat Realp, natural de l’Albagés i exiliat a Bordeus després de la guerra, adquireix a partir del 2014 amb el seu marit, l’empresari francès Patrick Teycheney, i la filla de tots dos, Caroline, el tros que el seu padrí havia abandonat en marxar, pertanyent a la repadrina Magdalena Sardà. Estan decidits a reprendre l’activitat agrària familiar, ara sota paràmetres i dimensions molt superiors.

A còpia d’afegir a la superfície original parcel·les veïnes, apleguen fins a 90 hectàrees, 55 de les quals d’oliveres, 8 de tòfona negra i la resta bosc i algun erm per completar el panorama paisatgístic, realment extraordinari. Un domini agrícola, denominat Cuadrat Valley, a l’americana, que ocupa una extensa vallada al cor de les Garrigues, conreat seguint mètodes actuals, però preservant al màxim l’entorn, que fa l’efecte de no haver canviat en segles, ja que la vista s’hi perd sense gairebé descobrir cap element constructiu, més enllà de les espones dels marges i d’algunes típiques cabanes de volta bastides amb pedra seca que, per cert, els propietaris tenen intenció d’habilitar com a singulars allotjaments turístics.

En una elevació enmig de la finca hi han aixecat un espectacular molí d’oli, grandiós, de 17 metres d’altura total, en forma de terrasses esglaonades, adaptat al terreny i incorporant el rocam. Un projecte avantguardista molt reeixit de l’arquitecte Marc Alventosa que ha merescut diversos reconeixements públics.

Les instal·lacions són dignes de veure, igual que la maquinària i les enormes tines metàl·liques, en bona part de fabricació italiana. Sens dubte una de les factories oliaires més modernes i belles del món.

Quasi tocant a la carretera que va de l’Albagés a Cervià, a poc més de tres quilòmetres del primer dels dos pobles (uns 35 minuts amb cotxe des de Lleida, passant per l’eix de l’Ebre, Alcanó i el Cogul o bé per Artesa, Puigverd i Castelldans), l’espai pot ser visitat després de concertar horari i programa mitjançant el telèfon 873 99 13 26. Una experiència d’oleoturisme força interessant, que inclou un recorregut amb guia i un tast d’olis de la casa a 18 euros per cap, així com d’altres opcions negociables: degustació d’aliments de proximitat, esmorzars de forquilla, àpats complets, reunions de treball, festes, celebracions, etc.

Al mateix molí i en alguns comerços especialitzats, es poden adquirir les ampolles de vidre opac que contenen el selecte oli verge extra gourmet de la finca Cuadrat Valley, inclòs en la DOP Les Garrigues. Tots produïts amb l’única varietat de l’oliva arbequina, emprant sofisticades tècniques modernes, com la collita prematura, l’extracció en fred i el buidatge mecànic dels pinyols, per tal que el líquid resultant conservi al màxim el sabor, l’aroma i els nombrosos beneficis nutricionals, a banda d’una acidesa particularment baixa.

Tot i la seva breu trajectòria empresarial ja han obtingut diversos premis, amb les etiquetes L’Oli i Elixir. També elaboren preparats culinaris com un oli a la trufa negra.