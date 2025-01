Consultar el valor de casa

Internet hi podem fer tota mena de consultes. La majoria no ens serviran per a res, però n’hi ha que tenen cert valor. Tant valor com saber el que ens pot arribar a costar una casa o reunir la informació necessària per valorar el nostre habitatge. L’objectiu és estar informats sobre el nostre patrimoni. Quan ens endinsem en el món de la valoració immobiliària és important distingir dos conceptes que sovint es confonen: el valor cadastral i el valor de referència. Tots dos són establerts per l’administració, però compleixen funcions diferents i tenen aplicacions específiques.

El valor cadastral és el valor administratiu assignat per l’administració tributària i el Cadastre. Aquest valor es calcula a partir de criteris objectius, com ara la ubicació, les característiques de l’immoble o l’antiguitat de la construcció. Serveix com a base per calcular impostos com l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) o la Plusvàlua Municipal, tributs directament gestionats pels ajuntaments. Ara bé, aquest valor no sol ajustar-se als preus de mercat i pot quedar desfasat en relació amb la realitat immobiliària. Per altra banda, el valor de referència és un indicador fiscal més recent, que s’estableix en funció dels preus reals de les compravendes registrades, i que busca acostar- se al valor de mercat. S’utilitza com a base per calcular impostos com l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) o l’Impost de Successions i Donacions. El propòsit principal és evitar possibles fraus fiscals i assegurar que els impostos es paguen en funció d’un import més realista.

Consultar aquests valors és senzill, gràcies a les eines digitals que ofereixen organismes públics com el Cadastre o la Direcció General del Cadastre. Només cal tenir a mà dades com la referència cadastral o la direcció exacta de casa nostra per accedir a aquesta informació, a banda de l’accés amb certificat digital o cl@ve.

Saber el valor de casa nostra (administrativament i fiscalment), ens pot ajudar a tenir clar el nostre patrimoni, prendre decisions més informades i evitar problemes amb Hisenda.