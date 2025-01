Una cançó per retre homenatge als records - CLAUDIA MONTSERRAT

Els petits moments poden arribar a tenir un significat profund amb el pas del temps, per la qual cosa cal apreciar el dia a dia. Un fet que l’artista gironina Juls reivindica en Aquesta olor, el tercer avançament del seu àlbum de debut.

La cantant utilitza les olors com a metàfora dels records que defineixen la vida de les persones. La seva cançó reflexiona sobre la importància de viure amb intensitat i valorar el present abans que es converteixi en nostàlgia.

Amb aquesta proposta de pop electrònic amb una bona dosi de tecno, Juls es referma com una de les artistes emergents més prometedores de l’escena catalana i manté l’expectativa per a l’estrena del seu àlbum. El tema ha estat produït per Genís Trani i s’acompanya d’un videoclip de caràcter íntim i personal.