Walter Capdevila“L’humor és la millor manera de comunicar-se”

Publicat per EDUARD MANJÓN Creat: Actualitzat:

Walter Capdevila va néixer a Lleida fa 29 anys. Està graduat en Cinema i Audiovisuals a l’ESCAC, especialitzant-se en direcció artística. És comunicador audiovisual a les xarxes socials, la televisió i la ràdio, i crea art a través del cinema, el dibuix i l’humor. Disposa del seu espai coworking creatiu a Lleida que comparteix amb altres professionals del sector, i treballa en un projecte per donar a conèixer històries de Catalunya. Entre totes les seves plataformes suma més de 250.000 seguidors, la majoria a TikTok.

Quan i per què comença a generar contingut als seus comptes a les xarxes socials? Durant la pandèmia. Em vaig descarregar TikTok i, en menys d’un mes, ja tenia més de 10.000 seguidors. Amb el temps vaig anar modelant el meu personatge i trobant el meu estil. TikTok em va ajudar a perdre la vergonya i a generar més contingut, ja que no coneixia els meus seguidors. Aleshores, vaig veure que a la plataforma predominava el contingut sexualitzat, i jo vaig voler fer tot el contrari: humor absurd i infantil, apte per a tothom. Vaig adonar-me que ridiculitzar-me a mi mateix em feia més fort i segur. Aquest és un dels missatges que vull transmetre. Sempre m’ha agradat fer riure i connectar amb la gent, però va ser durant la pandèmia que vaig veure que podia convertir-ho en una feina.

Quines temàtiques aborda amb el seu contingut? Faig humor, especialment amb referències a la cultura catalana, la vida quotidiana i tot allò que ens fa sentir identificats. M’agrada parlar del territori i del dia a dia als pobles. Intento fer que el meu contingut sigui proper i real. També abordo temes delicats com el cyberbullying, l’assetjament o l’homofòbia des d’un punt de vista distès i carregat d’humor. Això em permet connectar amb audiències joves i transmetre missatges positius sense que es facin pesats.

Sempre des d’un punt de vista humorístic… per què? Perquè l’humor és la millor manera de comunicar-se. Quan rius amb allò que veus, ho recordes. Crec que ens falta riure més de nosaltres mateixos i de les situacions que vivim. A més, treure el nen que porto dins m’ha ajudat tant a l’èxit professional com a mantenir una bona salut mental.

Fer contingut d’humor és un repte diari… A vegades és complicat, perquè la inspiració no sempre ve quan la necessites. Soc una persona observadora i d’aquí trec moltes idees. També m’ajuda portar una vida sana, envoltar-me de natura, fer esport i estar atent a tot el que passa a Catalunya. I si un dia no surt res... també ploro i soc persona.

-El Walter Capdevila que veiem a les xarxes és el mateix que podem trobar en persona? No soc exactament igual les 24 hores. Ja m’agradaria tenir aquesta energia tot el dia! Però sí que una part del personatge el porto dins i m’agrada treure’l. En realitat soc una persona tranquil·la i pacífica. Molta gent que em coneix després de veure els meus vídeos se sorprèn de com soc en el dia a dia.

-Al seu perfil d’Instagram es descriu com la Heidi catalana, per què? Perquè estic obsessionat amb la muntanya! Soc feliç al Pirineu, en un poble petit, saludant vaques i fent excursions. M’encanta aquesta vida de poble i la vull reivindicar.

-Què creu que aporta la seva figura a les xarxes en comparació amb altres perfils? Crec que aporto una connexió autèntica amb la gent i el territori. Parlo en català i em sento lliure d’expressar-me. Això ens diferencia a tots els creadors que apostem pel català, perquè hem demostrat que s’hi pot viure fent contingut sense haver de canviar de llengua.

-Quins projectes de futur té? Ara mateix estic centrat en Walterland, un projecte en què recorro Catalunya per descobrir pobles, històries i tradicions amb humor i molta autenticitat. Es pot veure en totes les meves plataformes, però el programa complet es troba al meu canal de Youtube. Tinc la intenció d’explorar altres mitjans com la televisió i la ràdio, i també m’agradaria traslladar aquesta essència a l’escenari amb algun espectacle en directe. Sigui quin sigui el format, l’objectiu sempre serà el mateix: fer riure i fer país!