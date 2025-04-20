MÚSICA
El camí com a metàfora de la vida
Segon disc del cantant osonenc Tremendu
Complir 50 anys li va donar la idea del títol del seu segon àlbum, A mig camí. “És una manera optimista de veure la vida, estic a mig camí de tot!”, afirma amb una punta d’ironia el cantautor osonenc Dani Rifà, un músic inquiet que es va donar a conèixer amb Neatles Miris i que, després de passar pel grup Tremendamente, es va batejar amb el nom artístic de Tremendu. Fa quinze dies va passar pel Bar Centro de Maldà per presentar les seves noves cançons, cuinades a foc lent, com si fos un diari del viatge que va fer a finals del 2022 pel Perú, Bolívia, l’Argentina i l’Uruguai i on es va impregnar dels ritmes tradicionals d’aquelles terres. De moment, l’àlbum es pot escoltar a la plataforma YouTube, a l’espera d’una propera edició en vinil, “que em fa molta il·lusió”. Les lletres són el resultat de les vivències durant aquell llarg viatge, amb reflexions, jocs de paraules, ironies i missatges contundents que ens fan pensar.