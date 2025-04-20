Joan Biscarri: “Ningú és totalment transparent; tothom amaga alguna cosa”
La novel·la de Biscarri, 'Les falses veritats' combina intriga criminal i memòria històrica per qüestionar què és veritat i qui decideix quina història ens expliquen
Joan Biscarri (el Palau d’Anglesola, 1953) és professor i escriptor. Llicenciat en Filosofia i Lletres i doctorat en Psicologia, ha estat catedràtic de la Universitat de Lleida. La seva experiència acadèmica li ha permès aprofundir en els mecanismes de la ment humana, i aquesta mirada analítica es reflecteix en les seves obres, en què la construcció psicològica dels personatges té un paper central. Les falses veritats (La Campana) és una narració carregada de matisos, amb una atmosfera embolcalladora. L’autor construeix una història en què cada detall compta i la veritat es presenta com una peça fràgil i canviant.
A Les falses veritats, dues èpoques històriques –la Transició democràtica espanyola i el nostre present– dialoguen en un joc de miralls. Així com la transició va ser presentada com un èxit unànime, tot i els silencis incòmodes, avui les fake news i els discursos interessats ens venen una realitat feta a mida. Potser hem canviat d’eines, però no de tàctica. Com passa a la novel·la, la pregunta no és només què és veritat, sinó qui decideix quina veritat ens expliquen. I com Biscarri ens suggereix, la resposta –si és que n’hi ha– queda en mans del lector.
Per què va escollir la Transició? No és una època que s’hagi tractat gaire ni s’hi hagi innovat literàriament.
He volgut aprofundir en un aspecte concret de la Transició perquè la vaig viure en primera persona i, amb els anys, he vist que hi ha forats negres. Es tracta d’una novel·la negra i m’ha semblat interessant explorar una d’aquestes zones fosques. No pretenc fer una crònica exhaustiva de la Transició, sinó centrar-me en un episodi concret i endinsar-me en aquesta foscor, amb permís de Carles Porta [somriu].
Parlem de la protagonista, la Sandra. És perruquera, però també té una gran afició: fer de detectiu.
Tots els personatges de la novel·la, igual que els espais on transcorre l’acció, són de proximitat, persones que podríem trobar en el nostre dia a dia. La Sandra és perruquera, però podria treballar en un supermercat o tenir qualsevol altra feina quotidiana. No és una superheroïna ni té cap habilitat especial. És simplement una persona amb molta curiositat, algú que no pot evitar voler saber més quan percep que hi ha alguna cosa que no encaixa.
La novel·la es construeix sobre aquestes dues trames que s’entrellacen: la investigació de la Sandra en el present i la història que descobreix sobre la Transició espanyola.
Ella s’hi troba de ple. De fet, es dedica a investigar casos petits de manera, diríem, no oficial. Resoldre misteris és la seva passió, i s’encarrega de casos que la policia no investiga: mascotes perdudes, sospites d’infidelitat, petites desaparicions... en la novel·la, la Sandra comença investigant un fet en aparença menor, però la seva curiositat la porta més enllà, fins que descobreix una veritat molt més gran i fosca.
Ella coneixia la víctima. Ha barrejat dues generacions en aquesta història, un contrast interessant.
Sí, m’agradava molt la idea de creuar aquestes dues generacions. La novel·la comença en una residència de gent gran, on un dels residents se suïcida, aparentment. Però la Sandra coneixia aquesta persona, i entre ella i un grup d’amics del difunt, tres homes grans, decideixen investigar què ha passat realment. Aquests tres personatges són molt quotidians, podrien ser qualsevol veí nostre: un exbotiguer, un pagès i un exmestre. Entre tots formen una mena de peculiar grup d’investigació.
A mesura que van estirant el fil, la història creix i entra en territoris perillosos: serveis secrets, clavegueres de l’Estat, manipulació de la informació…
A poc a poc, s’adonen que estan trepitjant un terreny molt més fosc del que imaginaven. Mentre preparava la novel·la vaig documentar-me tant com vaig poder, especialment sobre la Transició. Hi ha centenars de documents ocults, com les gravacions de trucades entre les Corts i la Zarzuela durant el 23-F, que després de quaranta-quatre anys continuen amagades. Són fragments de la nostra història que no han sortit a la llum, i que fan pensar que la realitat pot ser molt més impactant del que ens han explicat.
Un dels personatges més enigmàtics de la novel·la és l’home que, durant la Transició, va actuar com a peó dels serveis secrets. Ens parla en primera persona.
Tot i que les seves accions poden ser difícilment justificables, no et cau malament. És un d’aquells casos en què algú comença només fent la seva feina i acaba atrapat en una maquinària de la qual ja no pot sortir. No volia presentar personatges en blanc i negre, perquè a la vida real ningú és completament bo ni completament dolent. Tots tenim moltes facetes, i aquest personatge en té d’extremament contrastades. Això és el que el fa humà, perquè la majoria de les persones som així, plenes de contradiccions.
La novel·la juga molt amb el concepte de la veritat. Mostra com es construeixen les versions oficials, perquè les veritats es poden fabricar a mida. Ara, amb les xarxes socials, és més evident que mai. Era conscient que parlava del present que vivim?
No del tot, no. Però després vaig pensar ostres, sembla que estigui escrivint sobre l’actualitat més immediata. Actualment, ha arribat a un nivell tan sofisticat que, fins i tot, podem trobar-nos amb intel·ligències artificials suplantant la veu d’un familiar en una trucada. Ens veiem obligats a sospitar de tot i hem après a ser escèptics. La Sandra intenta entendre què és real i què no.
Tot i que això és incòmode. És més fàcil no qüestionar-se res.
Sí, és incòmode i cansat. Però aquí torna a aparèixer el paper de la curiositat, entesa com la que té un científic quan investiga, un periodista quan busca informació o qualsevol persona que intenta comprendre la realitat. Quan perdem aquesta pulsió, perdem part de la nostra essència.
Sí, i comprar aquestes “falses veritats” és molt perillós.
Totalment. No hem d’oblidar que, als anys trenta i principis dels quaranta, la majoria d’alemanys van comprar el relat d’un tal Adolf Hitler. Per tant, cal anar amb compte amb aquests relats simplificats que ho expliquen tot massa fàcilment.
Això connecta amb una de les coses més interessants de la seva novel·la: la combinació entre investigació criminal i memòria històrica. Com va trobar l’equilibri?
Vaig presentar un esdeveniment de proximitat, perquè els personatges que faig servir són quotidians, propers, però al mateix temps havia de tenir una projecció més general. És a dir, que una persona de Guadalajara pogués entendre perfectament de què estem parlant encara que mai hagi estat a Balaguer ni a Lleida. Aquesta era la clau per unir les dues coses.
A Les falses veritats també hi ha una tensió constant entre el que es diu i el que es calla. Tots els personatges tenen alguna cosa a amagar.
És que és així. No sé si passa gaire o no, però tinc la sensació que tots tenim secrets.
Les mentides són un mecanisme de supervivència o una manera de perpetuar la impunitat?
Jo crec que és una barreja de les dos coses. Com tu dius, hi ha una part de supervivència, però també de control. No hi ha ningú que sigui completament transparent, tothom té alguna cosa que no pot explicar. Això ens fa més humans. Si fóssim tan perfectes que poguéssim exposar-nos sense filtres, la vida seria una mica avorrida, no?
Quan la novel·la arriba al final, el lector espera respostes. Però a Les falses veritats no hi ha una porta tancada de manera rotunda, sinó que deixa un espai per a la reflexió.
No volia un final totalment tancat ni en un sentit ni en l’altre. Robert McKee, un guionista de referència, diu que hi ha tres maneres d’acabar una història: amb un final feliç, que comercialment és més rendible; amb un final tràgic, que sol agradar als crítics, però és difícil de vendre, i amb un final intermedi: un “sí però no” o un “no però sí”. La novel·la va per aquesta tercera via, perquè la vida tampoc no funciona en termes absoluts.
La veritat sempre s’acaba sabent?
No ho sé. Si fos el guionista d’un true crime, ara que tant se’n parla, hauria de dir que sí, que al final sempre es descobreix. Però jo no ho tinc tan clar. Segurament hi ha una veritat objectiva, però al final cadascú acaba creient-se la seva. I, en un moment com l’actual, amb les xarxes socials i les bombolles d’informació, això encara és més evident.
Al final, el que busquem és que ens confirmin allò que ja pensem, no?
Exacte. És una manera còmoda de viure. Per això confio que la veritat es pugui arribar a conèixer, però és més una esperança que una certesa.