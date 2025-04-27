KM0
Els lleidatans In Silico preparen el segon àlbum
Creació musical i videografia amb barreja d'estils
In Silico és un projecte que barreja la creació musical i la videografia. Va néixer a Lleida l’any 2023, de la mà de l’Eduard García, actual vocalista i lletrista, juntament amb el productor principal, Benjamí Felip i Gerard Salvia com a enginyer de so. El seu primer EP, Avís als Navegants, està format per cinc temes de diferents gèneres musicals íntegrament en català. Actualment, estan treballant en el seu pròxim àlbum, que constarà d’un total de vuit temes, set dels quals seran en català i un amb anglès. Els responsables del videoart han estat els directors de cinema Ferran Blanch, Josep Bergés i Lara Alves de l’Escola Catalana de Cinema. La Maria Blanch s’encarrega de les xarxes socials, l’Andrea Arias del lloc web i Bastian Alejandro és el fotògraf oficial d’In Silico. El seu últim videoclip ha estat Cel Etern, una fusió de foscor i desesperança amb un clar to postpunk.