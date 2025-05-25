Lluís Sánchez, un debut esperat
Gaudeix d'un concert multitudinari a Lleida després d'estrenar EP
El cantautor lleidatà Lluís Sánchez, guanyador de la tercera edició del concurs musical Eufòria de TV3, va publicar el passat 9 de maig el seu primer EP en solitari, Una versió més gastada. Mitjançant aquest treball musical, l’autor revela una etapa de la seva vida –post Eufòria– en què ha tingut una crisi d’identitat i de valors. La cançó Floreta és l’abanderada d’aquesta idea per a altres cançons com Putadessss o Barna no és una ciutat, que també parlen de la gestió de moments difícils.
Després de publicar l’EP, Sánchez va actuar el dia 11 de maig a la Festa Major de Lleida, a l’escenari dels Camps Elisis. “Quina bogeria. Va ser una sorpresa increïble sortir a l’escenari i veure tant suport i caliu! No oblidaré mai aquest concert! Gràcies a tots els que ho vau fer possible, no podria demanar més”, va celebrar en una publicació al seu compte d’Instagram.
Una versió més gastada inclou sis cançons produïdes per Scotty Dk, Àlex Pérez i pel mateix Sánchez, juntament amb la seva discogràfica Musica Global.