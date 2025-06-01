MÚSICA
The Tyets surt de la seva zona de confort
El duet publica 'Cafè pels més cafeteros'
En el seu tercer disc, Cafè pels més cafeteros (Luup Records), The Tyets (Xavier Coca i Oriol de Ramon) exploren sonoritats noves, però mantenint l’estil que sempre els ha caracteritzat, que uneix pop, música urbana i electrònica. En aquest àlbum pràcticament no hi ha reggaeton, i el duet de Mataró s’aventura en l’indie pop en la cançó A fora plou. “Hi ha 20 segons de reggaeton en tot el disc, i era una cosa molt nostra, però hem volgut explorar i sortir de la nostra zona de confort”, assegura Coca. “Fem música que ens agrada escoltar com a oients. Si no ens vingués de gust escoltar la nostra música, no la trauríem”, afegeix de Ramon. El grup ha publicat el seu tercer treball dos anys després del reeixit Èpic solete. Entre les col·laboracions, han gravat amb el reconegut Juan Magán Un petonet, amb Chiara Oliver, Fa dies, i amb dani6ix & IZZKID, Sushi Poke.