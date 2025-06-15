NOTES AL MARGE
Lectura és un mot femení
El passat 20 d’abril La Vanguardia portava un article d’Olga Merino, Dones llegint, sobre el “corrent càlid” o “l’afinitat secreta”, en afortunades expressions de la francesa Laure Adler, establerts des d’antic entre “la femella i la paraula”, al dir de la referida escriptora barcelonina, a propòsit de dos assajos de Stefan Bollmann a l’entorn d’aquest vincle al llarg de la història. D’una banda, Mujeres y libros, una pasión con consecuencias (Seix Barral). De l’altra, Las mujeres que leen son peligrosas (Maeva). Aquest divulgador alemany, que encara que no ho comenti l’autora ha publicat la seqüela Las mujeres que escriben también son peligrosas, sosté que les dones que solen llegir han aconseguit gràcies a això d’escapar del control social, i conrear un sentiment d’autoestima i independència que no sempre coincideix amb el patró dominant. Situa al segle XIX l’esclat de la “febre lectora” femenina, després d’haver descobert en la lletra impresa una finestra oberta per defugir l’estretor de l’àmbit domèstic.
L’article s’il·lustrava amb la reproducció de fotos i pintures. A les primeres s’hi veien famoses en plena lectura, com la model Simonetta Glanfelice al Caffé della Pace de Roma o les actrius Raquel Welch estirada al llit durant un rodatge, Penélope Cruz al camerino i Marilyn Monroe amb vestit de bany a franges i un exemplar de l’Ulisses de Joyce a les mans, la mítica instantània presa en 1955 per la fotògrafa Eve Arnold.
Un llibre molt difícil, per cert. No seria simple postureig, ens podem demanar, tot i l’elevat coeficient intel·lectual de la rossa amiga de Truman Capote? Potser sí, però en tot cas denota un respecte per la literatura, entès com a signe de distinció, i el seu consum una activitat de prestigi, impensable en l’actualitat. Algú s’imagina avui dia alguna influencer de les que regnen a Tiktok o Instagram abstreta en una bona novel·la?
Pel que fa als quadres protagonitzats per lectores, s’hi mostraven dos retrats del nabí Félix Vallotton i un Picasso. Al Museu Morera lleidatà s’exposa un commovedor oli sobre tela de Lluís Masriera que hi podia haver figurat encara amb més motiu. Representa una mare bastant jove amb un nadó a la falda que esgarrapa temps a les obligacions familiars i al descans nocturn per dedicar-lo al seu lleure favorit, a jutjar pel nombre de volums apilats sobre la taula de davant.