Paupaterres, punt de trobada intergeneracional

El festival Paupaterres celebra del 9 al 12 de juliol a Tàrrega la 27a edició amb un cartell que inclou les actuacions d’una vintena d’artistes i bandes d’estils i gèneres de tota mena, les quals convertiran l’esdeveniment en un punt de trobada intergeneracional. La programació presenta noms amb una llarga trajectòria musical com Els Pets, Doctor Prats o Tomeu Penya, essent aquest últim l’encarregat d’inaugurar l’edició d’enguany. El cantautor mallorquí celebra 45 anys damunt dels escenaris amb una gira molt especial, i el Paupaterres és l’única parada a les terres de Lleida. El seu concert està previst el dimecres dia 9 a Mas de Colom – Casa Borges, que acollirà per segona vegada la inauguració.

Altres noms consolidats en el panorama musical com Amparanoia, Guillem Gisbert, Ginestà, Adrià Salas o Buhos compartiran escenari amb artistes i bandes lleidatanes que, com és habitual, tenen el seu espai reservat en la programació: Olga Zoet, Faves Tendres, Xènia Páez, Mateu Bru, Dj Cala.Mitat, Tropical Mystic i Utopia. El públic també podrà gaudir de propostes de nova creació com Juls, Blu Nana, Flashy Ice Cream o Remei de Ca la Fresca. D’altra banda, El Pot Petit preveu fer les delícies del públic familiar. A més, Akroponent durà a terme l’espectacle d’acrobàcies aèries Arkhé.

La 27a edició del festival és organitzada per l’Associació Paupaterres i l’Ajuntament de Tàrrega, amb el suport d’institucions lleidatanes i patrocinadors.