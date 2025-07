Figa Flawas reapareix al ritme de l’ska.

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Després d’un període de silenci d’un any, Figa Flawas torna amb un nou tema d’allò més estiuenc, a la freSka, que barreja sons del reggae i l’ska per parlar d’un tòpic: l’amor que no és correspost.Amb una melodia festiva, el tema explora la contradicció de voler marxar d’una relació tòxica però no poder fer-ho.

Aquesta proposta musical no només tracta sobre el dolor i la dependència emocional, sinó que també rendeix homenatge a l’ska, un gènere molt arrelat a la cultura catalana. Amb milions de reproduccions a Spotify, Figa Flawas s’ha consolidat com un dels grups més rellevants de l’escena catalana actual. Aquest 2025, la banda encapçalarà una gira amb gairebé setanta concerts en alguns dels festivals més importants de Catalunya i de l’Estat espanyol.