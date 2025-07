V de Livros: “Pel meu treball no puc mostrar la cara a les xarxes”

Publicat per IGNASI GÓMEZ CABRERA Creat: Actualitzat:

Les xarxes socials s’omplen de perfils que fan recomanacions de viatges, establiments, receptes culinàries... però n’hi ha pocs que es dediquin a fer-ne de literatura. Un cas especial és el compte V de Livros, que es focalitza tant a recomanar obres literàries com a fomentar la literatura. Ho fa des de l’anonimat que li proporciona la màscara de V de Vendetta, un personatge de ficció que, segons diu, representa com ningú la necessitat de la cultura en aquest món. Les seves recomanacions literàries estan acreditades pels centenars de llibres que ha llegit fins avui dia. El seu projecte acumula 436.000 seguidors entre TikTok, Instagram i YouTube.

Com neix la seva passió per la literatura? Va ser una cosa molt sobtada. De petit, els meus pares sempre van intentar inculcar-me la lectura i llegia els típics llibres infantils i algun còmic de Mortadel·lo i Filemó. Quan vaig créixer es van ajuntar diversos factors: el cinema i els videojocs. Casualment, vaig veure Joc de Trons, i em va encantar fins que va arribar el final. Em vaig quedar amb ganes de més i vaig llegir-ne els llibres. A més, un dia de casualitat vaig provar la saga de videojocs The Witcher, i em va agradar tant que, quan vaig descobrir que venien d’una saga de llibres, no em va quedar més opció que llegir-la. Des d’aquest moment em vaig enganxar a la lectura. Després, per mera curiositat i ambició de llegir més, vaig ampliar a més gèneres

La seva afició a la literatura és el detonant de l’aparició del perfil de Vdelivros o va ser el personatge de V de Vendetta? Per culpa del meu treball no puc mostrar la meva cara a les xarxes, però alhora tenia la necessitat de crear contingut, i cap personatge com V expressa tan bé la necessitat de la cultura en aquest món. És de la fusió d’aquestes idees d’on neix el meu perfil.

El seu perfil a les xarxes es dedica expressament a recomanar llibres i a fomentar la literatura, però alhora també és una manera de crear una comunitat literària i, de retruc, formar millors persones? La literatura és poder, i al llarg de la història s’ha vist com diversos manuscrits van transformar el món. A partir d’aquí depèn de què fa cadascun amb aquest poder; si usar-lo per ajudar les persones, o per tot el contrari, com diversos gurus que et prometen la felicitat.

En aquest sentit, la frase que defineix el seu perfil és: “L’art, la cultura i la literatura són les úniques coses que ens separen de les bèsties”... En certa manera és un recordatori per tenir sempre present per què faig això. És una frase que sento que representa bastant la meva manera de pensar. Una persona que no és capaç d’apreciar ni l’art, ni la cultura, ni la literatura, a poc més pot aspirar que a ser una bèstia. Perquè al final no hi ha res més humà que crear art; és una manera d’expressar idees, pensaments i conceptes. I que deixin la seva petjada en la història per influenciar a generacions esdevenidores.

Quin creu que seria el llibre que exemplifica millor que la literatura ens separa de les bèsties? Te’n diré dos. El senyor de les mosques de William Golding i Assaig sobre la ceguesa de José Saramago. Sense entrar en espòilers, són dos llibres en els quals es veu a la perfecció què succeeix i en què es transforma l’ésser humà quan s’elimina l’art, la cultura i la literatura.

Considera que la gent jove és reticent a endinsar-se en la literatura d’antics autors? Rotundament sí. En part, crec que és culpa de voler imposar-la en el col·legi sent tan joves, que després els causa rebuig. I, tot i que entenc que s’hagi de fer per estudiar autors que van influenciar la història de la literatura, tinc un dilema perquè considero que un adolescent a penes acumula prou vivències per entendre molts clàssics, i que seria molt millor que els llegís en un futur, o ho fes perquè li ve de gust.

Hi ha alguna frase o personatge -més enllà del món de V- que l’acompanyi en el seu dia a dia? Hi ha una frase que m’agrada molt i que em repeteixo en els meus majors moments de flaquesa. És de Nietzsche i diu així: “Qui té un perquè per viure pot suportar gairebé qualsevol com”. Ens plasma la importància de tenir un propòsit, i em fa tenir sempre present el meu amb el projecte de xarxes socials i la literatura.

Porta el compte dels llibres que ha llegit? Al voltant d’uns 300...