Pugem al Sisè: un ben merescut sol de Repsol brilla en aquest restaurant de Lleida que comanda Àngel Esteve
Al restaurant el comensal pot veure com treballen els cuiners, fet que fa més enriquidora l'experiència. El nom del restaurant és en honor a la casa dels seus avis, en un sisè pis, on no es menjava com enlloc
D’un mes ençà que se’ns ha avançat la primavera a Lleida. Un nou Sol Repsol brilla a la nostra capital que tant costa que brilli en guies i revistes especialitzades. Moltes vegades se’ns redueix a caragols i cassola de tros, plats no bons, sinó boníssims, però no són la foto única de la nostra ciutat.
Sempre hi hem tingut bons restaurants, perquè a Lleida sempre ens agrada menjar bé, i molts són els establiments de restauració que pengen el cartell de complet, sobretot els caps de setmana. A Lleida, el sector de l’hostaleria és molt dinàmic, i ara tenim sort que el restaurant Sisè s’ha alçat amb un reconeixement que feia molt de temps que no brillava a la capital del Segrià. No oblido el gegantí Carballeira de la nacional II, en direcció a Alcarràs, que fa anys que ostenta aquest Sol des del seu restaurant marisqueria, on es pot trobar el millor peix i marisc de la província, però a la ciutat, des que en Xixo del Malena va marxar- ne, no teníem cap medalla d’or gastronòmica.
L’Àngel Esteve va obrir, a finals de setembre de 2023, el seu projecte a la ciutat de la qual va marxar per aprendre bé l’ofici de cuiner. Després de passar per grans cases, i sota el mestratge del gran Rafa Peña al Gresca de Barcelona, va decidir que això de fer les mil aventures lluny de casa s’acabava i posava la primera pedra a un lloc que ara mateix és referència de la ciutat, ja que les revistes especialitzades hi han posat el focus. I poc s’han d’equivocar José C. Capel, Pau Arenós, Philippe Regol o Javi Antoja, que han dedicat grans paraules a la cuina del Sisè.
No sé si ho va tenir molt clar o no, però el nom del restaurant és tota una declaració d’intencions quan escoltes la història que explica amb una rialla de bonhomia, que li omple unes faccions de joventut plena de saviesa. Per a ell, el sisè –la sisena planta on vivien els seus avis– era on es menjava com enlloc. Res més a dir. Es tracta d’un espai decorat amb gust i calidesa, ben pensat i amb materials molt orgànics; hi sents la terra en el sentit més literal. Tot el Sisè és un aparador al centre neuràlgic d’un restaurant: la cuina. Una cuina que s’alimenta de llenya d’alzina en la qual pots veure perfectament la dansa dels cuiners, només separada per una barra ben estructurada per dinar-hi i conversar amb el seu equip jove comandat per l’Àngel i el gegant Marc Chic, que n’és el fidel escuder.
El Sisè ha de ser el nostre orgull per: com s’hi tracten els ingredients, com estan pensats els detalls, com t’arriba el flaire suau de la llenya que crema i cadascun dels plats que, com un calendari gregorià, en marquen el contingut principal. Les quatre estacions que gaudim anualment són l’excusa perfecta per fer una cuina molt tradicional, catalana i universal; emprant moltes tècniques d’un home savi ple de sensibilitat per fer tot allò que ens pot fer feliços, i que alhora se’ns presenta amb senzillesa. Una cuina plena de sabors a través dels ingredients de temporada que fan que la seva carta no pari –en tot l’any– d’incorporar nous matisos i certeses com que s’hi cuina amb ànima. I també s’hi beu amb cor, perquè la seva carta de vins és un tresor difícil de trobar. Si encara no us heu atrevit, celebreu el seu Sol Repsol i deixeu-vos seduir per aquest jove equip. Enhorabona, estimat Àngel i a tot l’equip del Sisè.