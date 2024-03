Ciutats de visita obligada el 2024, seguint el rastre de grans esdeveniments

detail.info.publicated gINA DOMINGO / Open comunicación

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Enguany se celebren a nivell mundial diversos esdeveniments esportius i culturals de gran calat popular. A banda dels Jocs Olímpics de París, l’Eurocopa a Alemanya o la inauguració del gran museu d’Egipte, es farà el festival musical que més adeptes mou arreu del món, tot i celebrar-se cada any: Eurovisió. Malmö, la tercera ciutat de Suècia, acollirà l’11 de maig la final d’aquest festival. Un bon motiu per visitar no solament aquesta localitat nòrdica sinó també aventurar- se i descobrir les meravelles d’aquest país de vikings.

Malmo.

Malmö va ser escollida per ser la seu d’Eurovisió 2024 perquè ja té una àmplia experiència en aquest tipus d’esdeveniments, ja que va ser-ne la seu amb èxit primer el 1992 i el 2013. Els que s’animin a visitar Malmö aprofitant el festival gaudiran tot passejant per Stortorget, centre neuràlgic de la ciutat, presidida per l’edifici renaixentista de l’ajuntament. Trobarem diverses construccions medievals amb entramats de fusta i l’imprescindible castell, una fortalesa del segle XV que acull la majoria dels museus de Malmö, l’església de Sant Pere i Lilla Torg, que per a molts és la plaça més bonica de Malmö.

La ciutat sueca de Malmo acull el festival d’Eurovisió 2024.

A la part més moderna de la ciutat destaquen els edificis del canal amb formes variades i materials de disseny, entre els quals destaca Turning Torso un impressionant edifici de Calatrava. Seguim amb música i fem cap a Austràlia, on sota el títol Les llegendes novament juntes, en viu en concert es presenta el que sens dubte serà l’esdeveniment musical de l’any. En una col·laboració molt esperada, Plácido Domingo i Josep Carreras abordaran diversos escenaris australians en un gira que començarà el 7 de març a l’Arena de Perth per continuar el 10 al Rod Laver de Melbourne, el 13 al Brisbane Entertainment Centre, el 16 al Qudos Bank Arena de Sydney i acabaran a l’Adelaide Entertainment Center de Hindmarch el 19 de març.

Deixem la música i Austràlia per fer cap a Sant Sebastià, on des del passat gener i durant tot l’any es celebren els actes del centenari del naixement d’Eduardo Chillida, un dels artistes bascos més universals i influents del segle XX. La ciutat ha preparat un extens programa per poder descobrir l’obra d’aquest artista. Amb les seues arrels basques, les mans de Chillida van abraçar els horitzons de tot el món transformant els indrets en llocs únics.

Donosti ha preparat un extens programa per poder descobrir l’obra de Chillida.

Eduardo Chillida 100 anys impulsa un ampli programa d’exposicions, música i educació. Els actes de l’aniversari s’estendran arreu d’Espanya i fins i tot traspassaran fronteres, però se’ns dubte serà el dinàmic Museu Chillida Leku d’Hernani, que l’artista donostiarra va concebre com una de les seves grans obres, el centre de les celebracions