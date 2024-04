La Lleida d’Alfons López

Quan era petit el pare l’arrossegava al Camp d’Esports a veure el Lleida i ell s’entretenia observant la gent més que no pas el joc, potser per això el vell estadi de futbol no forma part de la ciutat que Alfons López ha retratat a Narracions mínimes, una compil·lació de vuitanta aquarel·les (titines i tinta xina, per ser exactes) amb paisatges urbans i humans de la capital del Segrià.

L’Ereta. Retrat d’una plaça que el mateix autor no va viure.Alfons López

Per bé que és fàcil imaginar-se López plantat rere un cavallet i dibuixant a vista, ell és un home d’estudi. No només els paisatges estan fets a partir de fotografies i records, sinó que alguns ni el mateix artista no els va conèixer tal i com els retrata. Com el pont de Ferro, la Banqueta estreta o la plaça de l’Ereta amb el convent de l’Ensenyança. Un passeig, així ho ha plantejat Jaume Barrull Pelegrí, que acompanya les imatges amb textos minimalistes, per la Lleida del segle XX.

L’Arc del Pont. Era una entrada de la ciutat antiga.Alfons López

López transmet la naturalitat dels que han après a dominar la llum, el color i la perspectiva al seu gust. Ell confessa que la clau “és continuar tenint ganes d’aprendre i passar-ho bé”. Sort que no es va aficionar al futbol, vaja.

Plaça de la catedral. La llum de primera hora de la tarda pica de ple a l’IEI.Alfons López

Lo Marraco. És la bèstia de referència de tots els infants de la ciutat.Alfons López

Banqueta. Durant segles el riu passava més a prop de la ciutatAlfons López

Capvespre. Vista panoràmica de la plaça Sant Joan i el Riu des del Turó de la Seu VellaAlfons López

Lleida: Narracions Mínimes Aquarel·les d’Alfons López acompanyades de textos de Jaume Barrull Pelegrí.

​Pagès Editors (2024)

​22x28 cm / cartoné amb solapes /

color / 110 pàgines / 19 euros