Els fars més espectaculars i històrics de la Península

Durant centenars d’anys han vetllat pels mariners i han il·luminat la nit entre els esculls. Avui la seva utilitat és relativa i, per descomptat, ja no requereixen la presència constant del faroner i la seva atenta mirada. Però aquests singulars edificis són curiosos monuments que s’enfronten al vent i al mar i on, a més, es pot gaudir de les millors vistes. Són monuments històrics, la bellesa dels quals continua enlluernant- nos. En molts casos, s’han reconvertit en originals allotjaments on cercar la soledat i l’espectacle.

Europa és poblada per centenars d’aquestes màgiques faroles. Els usuaris del potent cercador de vols i hotels www.jetcost.es han triat els fars més impressionants de la Península i anirem en primer lloc a la Torre d’Hèrcules a la Corunya, que és l’únic far romà encara en funcionament i que segueix exercint les mateixes funcions que quan es va fundar al segle II dC. Era el far romà més allunyat de l’imperi a Occident. Està declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.

El far del cap de Gata, a Almeria, està ubicat al cor del Parc Natural Cap de Gata-Níjar, té divuit metres d’alçada i ja des de la base té unes espectaculars vistes del litoral i els penya-segats. A més, es pot veure el famós Arrecife de les Sirenes, on a l’antiguitat vivien les foques monjo que els mariners confonien amb criatures mitològiques.

Far de Chipiona, a Cadis. És el més alt de tot l’Estat espanyol, amb 69 metres d’alçada.David Acosta Allely

Seguim a Andalusia i anem cap a Cadis, on hi ha el Far de Chipiona. És el més alt d’Espanya, amb 69 metres des de la base, i un dels més grans d’Europa. Curiosament, es tracta d’un dels pocs fars aeromarítims ja que projecta una llum horitzontal i una altra de vertical, servint de guia a embarcacions i avions. Als seus peus s’uneixen les aigües del Guadalquivir i les de l’Atlàntic.

Anem cap a les illes Balears, on hi ha el far de cap de Formentor a Mallorca i que va ser un dels més difícils de construir precisament per la seva situació a la península de Formentor a 210 metres sobre el nivell del mar. Es va inaugurar el 1863.

El far de Formentor, a Mallorca.Markus Mainka

La seva bellesa i les espectaculars vistes que es gaudeixen del litoral mediterrani atrau milers de turistes cada any. De les Balears a les Canàries, on hi ha el far de Maspalomas. Les platges i dunes d’aquesta zona són, sens dubte, les més apreciades, visitades i fotografiades de totes les Canàries. El conjunt del toll de Maspalomas, el camp de dunes i el palmerar constitueixen una zona de gran valor ecològic. La decisió d’aixecar el far de 55 metres d’alçada es va prendre el llunyà 1861. Aleshores el lloc era un paratge deshabitat, incomunicat de la resta de l’illa. La llum del far es va encendre el 1890.

La Torre d`Hercules, a la Corunya.

Portugal, sens dubte, té grans meravelles i una d’elles és la zona de l’Algarve, on hi ha el far de San Vicente. Presumeix de ser el finis terrae d’Europa, en dura competència amb altres caps i fars portuguesos i espanyols. En tot cas la seva situació és espectacular, a la vora de penya- segats de 200 metres en què pacients pescadors llancen la canya. Es troba en una fortalesa erigida al segle XVI encara que el far és de 1904. Es va edificar al lloc on es trobava un convent medieval que, segons explica la llegenda, havia custodiat les restes mortals de San Vicente. Ens quedem a Portugal per anem a les illes Açores, on trobem el far de Ponta do Arnel, ubicat a l’extrem est de l’Ilha de Sao Miguel i l’accés és a través d’una carretera desafiadora. I per últim destaquem el Far de Santa Marta a Cascais, prop de Lisboa, que està situat en un entorn preciós, a l’entrada d’una petita ria. Va ser construït el 1864 formant part del Fort de Santa Maria a Cascais. L’antiga casa del faroner s’ha convertit en un museu el contingut del qual retrata la vida dels antics faroners, la tecnologia i la història al llarg dels temps.