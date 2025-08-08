‘Transformem La Roca’: el jovent d’Alguaire recupera un espai emblemàtic
Un matí d’estiu a Alguaire, sota el sol de juliol, una desena de nois i noies d’entre dotze i disset anys treballen plegats per arrencar males herbes, repintar bancs despintats i escombrar racons oblidats. Somriuen i fan bromes mentre col·loquen trossets de rajola de colors per crear un mosaic al mur principal de La Roca, un indret que fins fa poc temps romania degradat i buit. Aquest estiu, però, La Roca torna a bategar gràcies a ells: el municipi acull el seu primer camp de treball local juvenil Transformem La Roca, una iniciativa pionera que busca rehabilitar aquest espai emblemàtic i, de passada, enfortir els llaços de tota la comunitat.
La Roca no és només un lloc físic, és un espai carregat de simbolisme per al poble d’Alguaire. Generacions de joves hi havien passat estones de lleure anys enrere, i moltes famílies el recorden amb afecte. Amb el temps, però, l’espai es va anar deteriorant: el jardí es va omplir de bardissa, les parets es van esquerdar i aquell punt de trobada va perdre la vida. “Els espais públics són definidors del nostre projecte de poble”, reflexiona Ferran Nogueras, primer tinent d’alcalde i regidor de Joventut. En el cas de La Roca, recuperar aquest entorn significava rescatar una part de la memòria col·lectiva i tornar-la a posar al servei del veïnat. L’objectiu és convertir-lo, novament, en un punt de trobada intergeneracional: un lloc on els adolescents vagin a passar la tarda, però on també els avis es puguin asseure a fer la xerrada al vespre i on es puguin organitzar activitats per a petits i grans. En definitiva, un espai on la cohesió social es palpi i on el poble es reconegui. Nogueras ho té clar: un espai públic com La Roca pot ser l’escenari on “la cohesió o la desigualtat social es fa més evident”, i per això era tan important tornar-lo a la vida.
Amb aquesta voluntat neix Transformem La Roca, un camp de treball local impulsat per l’Ajuntament d’Alguaire i l’Espai Jove Lo Trull. Del 30 de juny al 12 de juliol, de dilluns a divendres i en horari matinal, de 9.30 h a 12.30 h, una vintena de joves del poble s’arremanguen per millorar l’espai de La Roca. Durant aquestes dues setmanes, els participants es distribueixen en diferents grups de treball, cadascun encarregat de tasques concretes: neteja i manteniment de zones malmeses, jardineria i plantació de flors i arbres, pintura de parets i mobiliari urbà, i fins i tot la creació d’un mosaic artístic que doni identitat al lloc. Sempre compten amb el suport i guia d’un equip de professionals i monitors especialitzats, que els ensenyen tècniques, vetllen per la seguretat i alhora els inculquen valors de treball en equip.
L’ambient és il·lusionant i participatiu. “Ja portem tres dies plens d’energia, feina i bon rotllo treballant a La Roca!”, escrivien a les xarxes socials de Lo Trull només començar el camp, reflectint la motivació dels joves. Per a molts és la primera vegada que participen en un projecte així, i descobrir que la seva aportació pot transformar el seu poble els omple d’orgull. “Em pensava que seria com fer de voluntari, però és més divertit del que sembla: estem creant alguna cosa que quedarà aquí per a tothom”, comenta un dels participants mentre observa com el mural de mosaic va agafant forma. Cada matí, es combinen la feina manual –que inclou polir, clavar, plantar i decorar– amb moments per esmorzar i compartir impressions. I en acabar la jornada, toca recompensa: tots els joves reben un abonament gratuït per accedir a la piscina municipal durant el juliol, un detall que ajuda a combatre la calor estival i a fer cohesió de grup fora de la feina.
Al darrere d’aquesta iniciativa hi ha l’Espai Jove Lo Trull, un servei de recent creació que ja s’ha convertit en el motor dinamitzador del jovent alguairenc. Inaugurat el març de 2024, Lo Trull és el primer espai jove municipal d’Alguaire, llargament reivindicat pels veïns i veïnes més joves. En només un any de funcionament, s’ha consolidat com un lloc de trobada dinàmic, amb una gran afluència de joves cada setmana. Entre tardes de futbolí, videojocs, tallers i karaoke, a Lo Trull “es crea un ambient de fraternitat que uneix, que fa comunitat, que fa poble”, diu el primer tinent d’alcalde, Ferran Nogueras. Més enllà de l’oci, el centre també ofereix activitats formatives i culturals –des de tallers de podcàsting fins a murals col·laboratius– que fan créixer el sentiment de pertinença. “A Lo Trull la convivència i la cohesió entre joves fa reduir-ne la desigualtat i augmenta l’apoderament del col·lectiu”, destaca. Precisament, l’apoderament juvenil a través de la participació activa és un dels objectius fundacionals tant de Lo Trull com d’aquest camp de treball a La Roca. “Les polítiques de joventut han de tenir una clara voluntat transformadora que afavoreixi l’apoderament de les persones”, defensa. Segons el regidor, no n’hi ha prou d’organitzar activitats per als joves, sinó que cal implicar-los directament en transformar el seu entorn. “Perquè aquestes accions siguin transformadores cal que tinguin impacte... i això s’ha de fer sobretot amb la participació dels joves”, afegeix. Amb Transformem La Roca aquest principi es materialitza: els adolescents no són simples usuaris de l’espai renovat, en són els creadors. Han passat de reclamar millores a ser agents de canvi, posant-hi creativitat, esforç i dedicació. I això, alhora, els fa créixer en autoestima i compromís amb el poble.
El camp de treball Transformem La Roca no sorgeix del no-res, sinó que s’emmarca dins d’una estratègia més àmplia de foment de l’arrelament del jovent al municipi. Es tracta de crear oportunitats perquè els nois i noies d’Alguaire puguin desenvolupar el seu projecte de vida al poble, evitant haver de marxar per manca d’opcions, i d’incloure també els joves nouvinguts en la vida social i cultural local.
Per fer realitat aquest propòsit, el consistori ha fet una aposta decidida: “Hem quadruplicat la partida pressupostària dedicada a polítiques de joventut des del primer any de legislatura (de 5.000 a 20.000 euros anuals), invertint en present i futur”, remarca Nogueras. Amb aquests recursos s’han engegat projectes com Lo Trull i s’han impulsat activitats com la Setmana Jove, tallers artístics i esportius, o aquest nou camp de treball a La Roca.
Des de l’Ajuntament es valora Transformem La Roca com una experiència pionera, ja que és el primer cop que es du a terme un camp de treball exclusivament local al municipi. L’experiència és tan positiva que ja es pensa a repetir-la els pròxims estius i fins i tot en estendre la fórmula a altres espais del poble que necessitin una posada a punt. No es descarta, per exemple, fer un camp de treball futur per arranjar parcs infantils o equipaments esportius, sempre amb la mateixa filosofia: implicar els joves en la millora del seu propi entorn. D’aquesta manera, no només es resolen necessitats materials, sinó que es forma una ciutadania jove més activa, responsable i arrelada.
Per als vint nois i noies que hi participen, aquest és sense dubte un estiu especial. Han canviat les típiques vacances avorrides per matins de feina col·lectiva amb amistats i la satisfacció de veure com, dia a dia, La Roca es transforma gràcies a les seves mans. Els veïns, encuriosits, passen per allí i somriuen en veure l’energia contagiosa del jovent. El poble sencer s’està fent seva la recuperació de La Roca, i això era precisament el somni dels impulsors del projecte.
Transformar La Roca ha estat el repte, però sobretot ha transformat els qui l’han dut a terme. Això és perquè, com resumeix Ferran Nogueras, quan es dona als joves l’oportunitat i les eines, ells “responen amb creativitat, compromís i ganes de millorar la comunitat”. Aquest estiu a Alguaire n’és la prova fefaent: l’apoderament juvenil pot moure muntanyes… i també roques.