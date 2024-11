Reacció tardana del Hiopos Lleida a Madrid (85-79)

Publicat per jordi argilès Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reial Madrid ha sortit endollat des de la primera jugada del partit i marcant territori amb un contundent 12-2 d'inici que ha obligat a Gerard Encuentra a demanar temps mort. Els blancs no han afluixat i un Hiopos Lleida desastrós des de la línia de tres amb un 0 de 7, sumat a l'encert del Madrid, ha deixat un 28-13 al final del primer quart.

Ibaka a la pintura i entre Mayes i Capazzo des de la llarga distància seguien augmentant l'avantatge local. Encuentra, ja desesperat pel rendiment de l'equip, ha donat entrada al jugador del filial Ferran Mauri que ha estat provocat algunes penetracions perilloses a la cistella rival. Finalment, amb el desè triple del Madrid s'ha arribat al descans amb un contundent 51 a 25.

El pas per vestuaris ha servit per canviar totalment el partit, el Hiopos Lleida semblava un altre equip i ha començat amb tres triples consecutius quan no n'havia anotat cap a la primera meitat. Un gran Hasbrouck i Oriola han permès als lleidatans continuar amb el parcial. El Madrid ha ajudat baixant els seus percentatges de la primera part i els d'Encuentra han entrat al partit amb un espectacular 15-34 per quedar-se a 7 amb el 66-59.

A l'inici de l'últim quart el Madrid ha reaccionat col·locant un 79-65, però el Hiopos Lleida no ha tirat la tovallola i ha tornat a buscar la remuntada com a Vitòria posant-se a 3 quedant 14 segons de partit. Finalment, una antiesportiva Caicedo ha acabat de decidir el partit amb el 85-78 definitiu.