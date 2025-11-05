El Mollerussa elimina l'Atlètic Lleida de la Copa Catalunya a base d'autèntics golassos (3-2)
El conjunt del Pla d'Urgell ha remuntat el gol inicial per imposar-se per 3-2 en un partit amb un gol des del centre del camp de Miquel i Graells i un gol olímpic de Toni Vicente. El seu següent rival serà el Lleida CF
El Mollerussa ha aconseguit una victòria de prestigi a la Copa Catalunya després de superar l'Atlètic Lleida per 3-2 en un emocionant partit corresponent a la cinquena ronda de la competició. El conjunt local, que milita a Tercera RFEF, ha remuntat un gol inicial per imposar-se al seu rival de Segona RFEF en aquesta eliminatòria a partit únic disputada al Municipal de Mollerussa.
El matx ha començat amb un clar domini de l'equip visitant, que ha aconseguit avançar-se al marcador al minut 21 mitjançant un penal transformat per Boris Garrós després d'una clara falta del porter Lladonosa. Tanmateix, el Mollerussa ha sabut reaccionar i, a partir de la mitja hora de joc, s'ha fet amb el control del partit. Unai ha aconseguit l'empat al minut 35 amb una bona definició després d'una passada llarga, i Miquel Graells ha culminat la remuntada al minut 43 amb un espectacular gol des del centre del camp que ha sorprès el porter visitant Marc Arnau.
La segona part ha estat marcada per un intercanvi de cops entre ambdós equips. L'Atlètic Lleida ha buscat l'empat amb insistència i l'ha trobat al minut 68 gràcies a un precís xut de Boris Garrós des de la frontal de l'àrea. Tot i això, l'alegria visitant ha durat poc, ja que només dos minuts després, Toni Vicente ha tornat a avançar el Mollerussa amb un gol olímpic directe des del córner que ha deixat sense opcions a Marc Arnau.
Els darrers minuts han estat d'intensa pressió per part de l'Atlètic Lleida, que ha buscat desesperadament l'empat. La més clara ha estat al minut 94, quan una rematada de Nil Sauret, desviada per Lucas Pariente, ha impactat al travesser. El Mollerussa ha sabut defensar el seu avantatge fins al xiulet final, assegurant així el seu pas a la següent fase de la Copa Catalunya on s'enfrontarà al Lleida CF.