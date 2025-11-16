L’AEM pateix un altre revés davant el Tenerife B (1-3)
El conjunt dirigit interinament per Roger Lamesa i Miquel Seuma ha perdut per 1 a 3 en un partit en el qual la primera part semblava ser tranquil i sense gaires ocasions, però que en la segona hi ha hagut tots els gols, que han donat la victòria a les tenerifenques.
L’AEM ha perdut davant el Tenerife B (1-3) en un partit on hi ha hagut poca presència ofensiva inicialment per part dels dos equips. Les locals han començat segures en les seves accions a pilota parada tot i que cap dels dos quadres ha mostrat massa joc associatiu, sinó pilotes en llarg buscant les esquenes de les defenses. Les lleidatanes, però, han proposat algunes jugades de perill i tot i la pressió alta de les tenerifenques.
Al transcurs del temps, el partit ha anat perdent ritme i s’ha jugat a un joc més lent, travat i amb poc perill per ambdós equips. A més, les locals han presenciat dues substitucions per lesió de les seves companyes Loba i María Lara abans del minut 35. Encara que el partit no mostrés moltes arribades, el Tenerife ha llençat una última bala, després d’un error de la portera local Lucía Alba, que ha aprofitat la tenerifenca Méndez, enviant una pilota al pal. Pocs minuts després, l’àrbitra Patricia Luna ha xiulat el final de la primera meitat.
En la segona, el Tenerife B s’ha revitalitzat, originant jugades clares i posant entre l’espasa i la paret a les lleidatanes. Els dos equips s’han bolcat més en atac a la recerca d'obrir la llauna. Tanmateix, ni locals ni visitants trobaven porteria. Tant és així, que Vero ha enviat la pilota al pal després d’una rematada de cap. Des de llavors, les de Lamesa i Seuma han agafat forces i s’han plantat més a camp rival. Quan semblava que les blaves s’avançarien, Núria Pont ha avançat a les seves i ha deixat a les locals glaçades. El gol no ha caigut bé i les visitants han posat el segon pocs minuts després, amb un gol a pilota aturada, en el que s’equivoca Lucía Alba de punys i rebota en Salazar, que envia la pilota al fons de la xarxa. Tot i això, un minut després, Amaya ha fet un gran xut que ha suposat l’1 a 2 i donava esperances a les de Lamesa i Seuma.
Al 90, Gasienica ha posat l’1 a 3 definitiu que ha significat la sisena derrota de les lleidatanes.
La derrota manté a les blaves en última posició amb sis punts. La setmana vinent, el diumenge a les 12:30, disputaran un partit a domicili, al camp de l’Europa B.