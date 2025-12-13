Un Dauda centenari salva un punt davant el Sant Andreu (1-1)
Un Atlètic Lleida sòlid, atrevit i correcte en defensa empata davant d'un dels millors equips de la categoria
L’Atlètic Lleida ha aconseguit rascar un empat contra un dels millors equips de la seua categoria, el Sant Andreu. Els lleidatans han disputat un partit molt sòlid, atrevit i correcte en defensa. En aquest partit, de vital importància pels locals, que van cuers, han decidit no vendre entrades als aficionats del Sant Andreu per una suspensió d’un amistós a pretemporada. Un partit lluitat de principi a fi per part dels dos equips, s’ha decidit als minuts finals amb un gol de Lucas Viña, rematant sol de cap al 85’ i de Dauda en l’últim minut per posar l’empat en el seu partit número 100.
L’Atlètic Lleida ha empatat a 1 en un final de partit trepidant. Els de Gabri han competit contra un Sant Andreu que es presentava al Camp d’Esports com a cinquè classificat. El conjunt quadribarrat ha anat posant a poc a poc als locals al seu propi camp. Tot i això, en els primers minuts el partit ha estat igualat, però els de Natxo González han sabut provocar perill amb algunes centrades laterals. Tanmateix, els lleidatans han aconseguit encadenar algunes arribades amb perill com en alguns xuts perillosos de Boris o d’Alya Camara. L’Atlètic Lleida ha fet una bona primera meitat, molt ordenats al camp i amb un guió de partit que ja l’esperava així.
L’àrbitre Adrián Calvo ha xiulat el final de la primera part inclús abans que s’acabés el temps reglamentari, i ambdós equips s’han dirigit als vestuaris amb un empat a zero al marcador.
El segon temps dels locals ha començat tenint més presència a camp rival, intentant provocar perill, sobretot a peus d’Alya Camara, molt atrevit i elèctric durant tot el ‘match’. De fet, ha començat sent el dominador de la possessió i sent el protagonista de les ocasions d’atac. El Sant Andreu, però, ha recuperat el control del partit i ha imposat el seu joc davant un Atlètic Lleida que no ha llençat la tovallola en cap moment. En aquest últim tram del duel entre lleidatans i barcelonins, els de Natxo González han ofegat als d’un Gabri que veia el partit fora de les banquetes per una expulsió amb vermella directa per protestes al minut 65.
A falta de cinc minuts, i quan el Sant Andreu estava bolcat a camp contrari, una paret entre Alexis i Serrano per banda dreta, ha acabat amb una centrada d’aquest últim, en la que ha trobat el cap del lateral de l’altra banda, Lucas Viña, que ha rematat sol al segon pal de la porteria de Pau Torres i ha posat el 0-1 final. Els locals ho han donat tot després de la diana encaixada als últims instants. Gràcies a continuades ocasions que han posat entre l’espasa i la paret a la defensa del conjunt quadribarrat, en una falta a la frontal de l’àrea al 96’, obra de Bilal, s’ha estavellat al travesser, i després d’un rebot embarbussat i amb un mar de cames, Dauda ha posat la puntera per anotar un empat agònic pels locals, en el seu partit número 100 amb l’Atlètic Lleida.
Adrián Calvo ha indicat el final del partit al 96’ i l’equip de Gabri ha aconseguit sumar un punt ‘in extremis’.
L’Atlètic Lleida aconsegueix sumar, tot i que no amb victòria, després de tres jornades seguides perdent. L’empat a 1 davant el Sant Andreu al Camp d’Esports, dona ànim als lleidatans per afrontar el proper partit contra l’Eivissa, que juga demà a les 12 h al cap del Barbastro. El partit tindrà lloc el pròxim 21 de desembre també a les 12 h a Can Misses.