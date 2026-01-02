Cop sobre la taula de l'Hiopos Lleida a Andorra (79-87)
L'equip de Gerard Encuentra ha anotat 53 punts a la segona part per endur-se un partit molt treballat que ha superat les dues hores
L'Hiopos Lleida ha guanyat a casa del MoraBanc Andorra (79-87) per allunyar-se del descens i recuperar bones sensacions amb l'entrada d'any. El partit ha començat amb un joc molt igualat on l'Andorra castigava a la pintura i carregava ràpidament als lleidatans de faltes personals. Amb els triples d'Agada i Shurna, l'Hiopos Lleida seguia el ritme local tot i no estar fi en les jugades ofensives. Al final del quart, les cistelles d'Udeze i Kuric han deixat la màxima pels andorrans amb el 21-15.
Al segon quart, el partit ha estat molt físic, moltes faltes per part dels dos equips i molt poca anotació en accions que no fossin des del tir lliure. Els lleidatans ho han aprofitat per retallar diferències i tancar molt bé el rebot defensiu. S'ha arribat al descans amb un ajustat 37-34.
Després del pas per vestidors, ha aparegut James Batemon que ha liderat l'equip juntament amb Oriol Paulí, que ha jugat els 20 minuts de la segona meitat, per anotar fins a 30 punts i deixar un favorable 61-64.
Només començar l'últim quart, Diagne ha estat expulsat per faltes i Goloman ha aguantat amb quatre fins al final. Després d'un temps mort de Gerard Encuentra amb 70-68, l'equip ha clavat un parcial de 0-8 i ha permès jugar els minuts finals amb marge al marcador. Finalment, l'Hiopos Lleida ha sumat la cinquena victòria, després de sis derrotes consecutives, per un 79-87 davant d'un rival directe per la salvació.