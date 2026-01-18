El Lleida no passa de l’empat en l’adéu d’Óscar Rubio (0-0)
Un conjunt blau, que tot i intentar-ho, no ha aconseguit veure porteria
El Lleida ha empatat sense gols (0-0) contra el Can Vidalet, en un partit sense masses ocasions i marcat per l'adéu del Camp d'Esports al capità Óscar Rubio, que es retira del futbol. Els locals han dominat el partit des del primer minut, generant ocasions i perill a pilota aturada. Al minut 12, l’afició ha homenatjat Óscar Rubio amb un emotiu minut d’aplaudiments. Tot i el control local i diverses oportunitats, el gol no ha arribat. El moment més emotiu s’ha viscut al minut 83, quan Óscar Rubio s’ha retirat definitivament entre llàgrimes i un passadís d’honor, en un final de partit amb el Lleida bolcat a l’atac però sense premi.
El partit ha iniciat amb un Lleida bolcat en atac, traient diversos serveis de cantonada i generant perill. Al minut 12, ha arribat un dels moment emotius del partit, quan el públic ha realitzat un minut d’aplaudiments en honor a Oscar Rubio. Jordi Puig ha estat a punt de posar per davant als blaus amb una rematada de cap que s’ha perdut finalment fregant el pal.
La segona part ha començat amb una doble ocasió del Lleida que han salvat entre el porter i el central del Can Vidalet. Tot i el domini del conjunt local, l’àrbitre ha estat qui ha marcat el ritme del partit amb un criteri poc equitatiu. El minut 83 ha fet saltar les llàgrimes a tots els aficionats del Lleida, Cortés ha demanat canvi i, amb un passadís, l’etern capità, Óscar Rubio, ha posat fi a la seua carrera. Amb un conjunt de Jordi Cortés rendit a l’atac, ha intentat trobar el gol, però, el conjunt rival, gràcies a una bona defensa, ho ha evitat.
El Lleida suma un punt i cau al final de la classificació amb 15 punts, tot i que segueix a un de la salvació. La setmana que ve els lleidatans visitaran Tona.