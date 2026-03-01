Un bon Mollerussa perd per la mínima davant el líder (0-1)
L’equip de Manel Cazorla ha fet un partit molt seriós al Municipal de Mollerussa contra tot un líder Badalona. Els del Pla han plantat cara a un gran equip, però no han pogut sumar, ja que una genialitat de Joaco al 72’ de falta directa ha donat els tres punts als badalonins.
El Mollerussa ha perdut per 0 a 1 com a local davant el líder, el Badalona. Els visitants han començat dominant el duel, tot i que sense massa arribades de perill, ja que s’ha topat amb un Molle molt ben plantat en el terreny de joc, atrevit i sense témer al primer classificat. Els de Cazorla han igualat forces amb els badalonins, creant oportunitats i neutralitzant el bon joc inicial visitant. Amb tot, cap dels dos equips ha tingut oportunitats clares de gol fins que Jofre, sol dins l’àrea i en l’últim sospir de la primera meitat, ha enviat un xut per sobre del travesser que hagués suposat l’1-0. El col·legiat Gabriel Campillo ha indicat el final del primer temps en què no hi ha hagut gols, però sí un molt bon futbol per part dels dos quadres. Cal destacar la lesió de Rey al minut 26, que ha estat substituït per Aleix Ruiz.
La segona meitat ha presentat un guió en què ambdós equips s’han volcat a camp rival en busca d’obrir el marcador. Les arribades constants podien decantar la balança per qualsevol dels dos equips, però no ha sigut fins que Joaco ha tingut una falta a la frontal, en què ha anotat un autèntic golàs per tot l’escaire (72’). Els del Pla estaven fent un bon partit, però tot i la genialitat del ‘17’ badaloní, no han baixat el braços, sinó que han seguit insistint, encara que amb més domini de joc visitant després del 0-1.
Els ànims es començaven a encendre i el joc s’ha aturat en algunes ocasions per faltes, nervis i targetes. No s’ha disputat massa futbol en aquest últim tram de partit, en què el Mollerussa no ho ha deixat d’intentar, però que finalment s’ha acabat emporant els tres punts el Badalona per la mínima.
Gabriel Campillo ha xiulat el final després dels cinc minuts d’afegit en un partit en què el Molle ho ha donat tot i no s’ha donat per vençut en cap moment, en un duel on les dues aficions han creat un ambientàs i s’ha viscut un gran partit de futbol. El Badalona, líder, s’ha endut els tres punts i es col·loca tres per sobre del Manresa, qui té partit el dimecres 11 a les 20 h al camp de la Grama. El Mollerussa està un punt per sobre del descens, amb 24 i pensant amb el proper partit al camp del Cornellà, el tercer classificat, el proper 8 de març a les 12:30 h.