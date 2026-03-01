Derrota per la mínima de l'Atlètic Lleida davant el Sant Andreu (1-0)
Un error greu en la sortida de pilota al minut 39 condemna l'equip lleidatà, que no ha sabut crear perill a la segona meitat per buscar l'empat
L'Atlètic Lleida ha perdut aquest cap de setmana al camp del líder Sant Andreu per 1-0 al Narcís Sala. L'únic gol del matx ha arribat al minut 39 de la primera meitat, fruit d'una errada en la sortida de pilota dels lleidatans que ha aprofitat Max Marcet per servir l'assistència a Pau Darbra. Malgrat els canvis introduïts pel tècnic visitant, l'equip no ha generat ocasions clares per empatar el xoc.
Durant la primera meitat, el Sant Andreu ha exercit un domini clar del joc, mentre que l'Atlètic Lleida s'ha centrat a defensar amb ordre i buscar sortides a pilota aturada. Quim Utgés ha disposat d'una oportunitat clara al minut 7 amb una rematada de cap desviada, i el porter Pau Torres ha hagut d'intervenir amb encert al minut 12 per aturar un xut potent de Lucas Viña. El duel ha anat escalfant-se amb targetes grogues per Alexis i, posteriorment, per als dos capitans, Pau Torres i Albertito, després d'una picabaralla al minut 38. Només un minut després, l'error fatídic en sortida de pilota ha permès a Marcet recuperar l'esfèric i assistir Darbra per obrir el marcador. Abans del descans, Torres ha tornat a lluir-se amb una bona aturada des de la frontal.
A la segona part, el ritme del partit ha baixat considerablement i l'Atlètic Lleida no ha aconseguit inquietar la porteria local. El primer moviment a les banquetes l'ha fet l'equip visitant al minut 56, amb l'entrada de Vargas per Bilal. Deu minuts després, el Sant Andreu ha refrescat l'onze amb Torices i Serrano. Al minut 70, Nil Sauret i Alya han saltat al terreny de joc en lloc de Quim Utgés i Asier, però la dinàmica del partit no ha canviat.
Els minuts finals han portat més emoció amb diverses arribades del Sant Andreu. Al minut 75, Pau Torres i la defensa lleidatana han rebutjat una jugada perillosa, i tres minuts més tard, Javi Gómez ha estat a punt de sentenciar amb un xut al pal després d'un córner. Les targetes grogues per Vargas, Darbra i Jordi Méndez han anat apareixent en un tram final marcat per les interrupcions. Boris Garrós i Cobo han entrat al minut 85 per Aser i Campins en l'intent desesperat dels visitants per buscar l'empat. Ja al temps afegit, Torres ha tornat a intervenir per aturar un xut llunyà de Barry, mantenint vives les opcions fins al xiulet final, que ha certificat la derrota lleidatana. L'Atlètic seguirà una jornada més en zona de descens, a sis punts del València B que marca el play-out.