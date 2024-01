L'espionatge al fiscal de Lleida, primera causa per la guerra bruta al sobiranisme

L'espionatge al fiscal lleidatà Martín Rodríguez Sol s'ha convertit en la primera causa a Espanya per la guerra bruta a l'independentisme organitzada pel ministeri d'Interior quan el dirigia Fernández Díaz. La Fiscalia Superior de Catalunya veu possibles delictes de prevaricació, falsedat i contra la intimitat en la investigació il·legal a Rodríguez Sol.

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert diligències per investigar l’espionatge al fiscal lleidatà Martín Rodríguez Sol ordenat pel ministeri de l’Interior el 2012, quan el dirigia Jorge Fernández Díaz. Es tracta de la primera causa oberta als jutjats espanyols per l’anomenada guerra bruta contra l’independentisme, en la qual es van inventar desenes de delictes per perjudicar rivals polítics i càrrecs catalans. Rodríguez Sol era fiscal superior de Catalunya quan la Policia Nacional el va investigar de forma il·legal, ja que no comptava per a això amb cap tipus d’indici ni d’autorització judicial. L’espionatge a Rodríguez Sol es va produir després que aquest obrís diligències contra el diari El Mundo per publicar en portada informacions filtrades per l’anomenada policia patriòtica en les quals es deia que Artur Mas i Jordi Pujol tenien comptes a Liechtenstein i Suïssa, respectivament, una cosa que era completament falsa.

L’obertura de diligències contra el diari madrileny per part de Rodríguez Sol no va agradar als responsables d’Interior del 2012, ja que el fiscal lleidatà actuava contra una operació que s’havia dissenyat des del mateix ministeri. L’espionatge a Rodríguez Sol, del qual han aportat documents en els últims dies La Vanguardia i eldiario.es, podria constituir un delicte contra la intimitat, un altre de prevaricació administrativa i un altre de falsedat documental, segons s’especifica al decret de la Fiscalia Superior que ordena l’obertura de diligències d’investigació penal.

Aquest decret subratlla que cap unitat judicial no va comunicar a la Fiscalia la investigació a qui era el seu cap l’any 2012, i que aquelles pràctiques tenien “l’indissimulat objectiu de desacreditar l’aleshores màxima autoritat fiscal del territori d’aquesta comunitat autònoma o inquietar-la a l’exercici de la missió que l’article 124 de la Constitució confereix a tots els fiscals”. I tot això, continua el decret de la Fiscalia, “pel simple fet d’haver expressat la seua intenció d’investigar presumptes delictes comesos des del ministeri de l’Interior en el curs de les investigacions seguides contra alguns dels líders del moviment independentista català”.Per una altra banda, es dona la circumstància que no hi havia cap causa oberta en aquests moments als jutjats espanyols per la guerra bruta contra l’independentisme del ministeri d’Interior quan el dirigia Jorge Fernández Díaz. La de l’espionatge a Martín Rodríguez Sol és la primera.