Arrestats dos joves per robar un mòbil en un gimnàs a Lleida

Dos joves de 19 anys i un altre de 24 van ser arrestats aquest dijous a la matinada com a presumptes autors del robatori d’un mòbil en un gimnàs de Lleida. El robatori es va produir dimecres a la tarda i la víctima va localitzar de matinada als autors, per la qual cosa va alertar la Urbana. Els tres presumptes lladres van ser localitzats i detinguts a passeig de Ronda. El mòbil està valorat en 900 euros i el robatori va ser gravat per les càmeres de seguretat del gimnàs, que havia visionat la víctima.