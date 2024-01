La Paeria de Lleida vol personar-se en el cas de l'Aula de Teatre

La Paeria de Lleida ha sol·licitat personar-se com a acusació en la causa que segueix el jutjat d’instrucció que investiga els possibles delictes d’abús sexual de l’exprofessor i exdirector de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida. Ara serà el jutge d’instrucció qui haurà de decidir si considera que l’ajuntament és part interessada en la causa. Per la seua banda, l’entitat Dones a Escena, les integrants de Nou Cercle i primeres denunciants del cas de l’Aula van denunciar ahir, a través de les xarxes socials, que la Paeria havia prescindit dels serveis de l’advocada Carla Vall. Van assenyalar que l’ajuntament hauria “de reconsiderar la seua decisió”, no només per l’“excel·lència professional de Carla Vall”, que l’ha convertit en un referent en la defensa de les víctimes de violències sexuals, sinó pel seu coneixement “excepcional del cas” i el seguiment que ha fet des de l’inici.

L’entitat va sol·licitar a la Paeria reincorporar l’advocada al capdavant del cas per assegurar que les noves denunciants comptin amb “les mateixes garanties” que han tingut les primeres denunciants del procés, van explicar en un comunicat a través de les xarxes. Respecte a aquesta acusació, la Paeria de Lleida va dir que l’advocada Carla Vall “ja va comunicar, en el seu moment, l’acabament dels serveis pels quals se l’havia contractat” i que no ha pres cap decisió sobre els serveis jurídics en aquesta causa.

El jutjat d’instrucció 4 de Lleida ha imputat l’exdirector i exprofessor de l’Aula de Teatre Antonio Gómez per delictes d’abús sexual després d’acceptar la denúncia presentada per la Fiscalia a mitjans de setembre. També dos exresponsables del centre, M.B. i M.T., en aquest cas per presumptes delictes d’omissió del deure d’impedir delictes o promoure la persecució. El Ministeri Públic va presentar la demanda partint de l’informe que va encarregar als Mossos arran de la denúncia presentada l’octubre de l’any passat per l’anterior equip de govern de la Paeria, basant-se en els testimonis que apareixen al documental El sostre groc d’Isabel Coixet.