La recomanació del Consell Escolar de l'Estat sobre els mòbils

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La recomanació aprovada aquest dijous pel Consell Escolar de l’Estat sobre l’ús de mòbils als centres advoca perquè els nens de primària i infantil no els portin al col·legi i que l’alumnat d’ESO (12-16 anys) l’apagui durant tot l’horari lectiu, tret que els professors el requereixin per a finalitats pedagògiques. Es tracta de la mateixa proposta que defensa la conselleria d’Educació a Catalunya i també és igual a la que va plantejar el ministeri d’Educació el desembre passat. La ministra d’educació, Pilar Alegría, que va assistir al consell, va anunciar que traslladarà aquest plantejament a una reunió que convocarà amb les comunitats autònomes per al proper dia 31 d’aquest mes de gener.