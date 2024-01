Un dispositiu de seguretat finalitza amb dos detinguts, nou denúncies i 45 identificats a Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d’Esquadra van realitzar divendres a la tarda un dispositiu conjunt de seguretat ciutadana al barri del Clot de les Granotes, específicament entorn de l’Escola del Treball, i a l’Eix Comercial, que va finalitzar amb dos detinguts per tenir vigent una ordre judicial de detenció, nou denúncies i 45 persones identificades, entre elles alguns menors.

La tinent d’alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat que “l’operatiu policial va ser programat amb motiu de les reiterades queixes dels veïns i veïnes per molèsties i sorolls i altres incidents provinents, especialment, per part d’alguns establiments de restauració de la zona”. “Estem amatents a les necessitats i requeriments dels lleidatans i lleidatanes i vetllem per una Lleida més cívica i segura”, ha conclòs la responsable de seguretat de la Paeria.

El dispositiu de seguretat ciutadana, que es va realitzar amb agents uniformats i de paisà, va permetre complimentar set actes per tinença de substàncies estupefaents i consum, tinença d’arma prohibida i per tolerància al consum d’alcohol per part del propietari d’un establiment de restauració de la zona.

També es van complimentar actes per deslluïment de béns immobles (graffitis) a dos menors, que posteriorment van ser lliurats als seus pares. Finalment també es va denunciar l’usuari d’un patinet elèctric per circular per zona de vianants.