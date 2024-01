Llum verda quasi per unanimitat a municipalitzar el pàrquing subterrani de la plaça Sant Joan

El primer ple de l’any va aprovar ahir gairebé per unanimitat la municipalització del pàrquing subterrani de la plaça Sant Joan amb 25 vots a favor i dos abstencions, així com revertir l’augment de tarifes que ha experimentat aquest gener una vegada que la Paeria n’assumeixi la gestió directa a partir de l’abril. Gairebé tots els grups van valorar de forma molt positiva la decisió del govern del PSC i el van instar que sigui la primera de més municipalitzacions, siguin aparcaments o altres serveis.

La tinent d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va assenyalar que “la municipalització de l’aparcament serà beneficiosa per a la ciutadania perquè quan n’assumim la gestió tornarem a les tarifes de l’any passat”. La concessionària del pàrquing, Interparking Lleidatana, va augmentar les seues tarifes un 5,6% el passat 1 de gener. L’edil del PP Ana Florista va celebrar que s’atengués la seua proposta de revertir tarifes i també va demanar millorar el transport públic i habilitar més aparcaments dissuasius. La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va recordar que “l’ús i abús de diferents formes de concessió durant anys ha provocat el deute que la Paeria encara arrossega” i va dir al govern que en Esquerra “trobaran un aliat quan vulguin canviar a la gestió pública”. L’edil de Junts David Melé també s’hi va mostrar a favor i va demanar “garantir que les instal·lacions del pàrquing estiguin en òptimes condicions” quan la Paeria n’assumeixi la gestió. L’edil de Vox Gloria Rico va dir que el canvi beneficiarà la butxaca dels lleidatans. Malgrat això, els dos edils de Vox es van abstenir. La regidora del Comú, Laura Bergés, confia “que es pugui continuar municipalitzant serveis i que el pròxim sigui el dels busos urbans”. El ple també va aprovar apujar les tarifes del taxi un 2,6% amb els vots del PSC i l’abstenció de la resta. La tinent d’alcalde Carme Valls va al·legar que aquesta pujada l’havien demanat les dos associacions de la ciutat i estava avalada per la comissió de preus de la Generalitat. L’edil de Junts Neus Caufapé va criticar que en més de 3 anys les tarifes hagin pujat un 10,6% i va demanar revisar el conveni amb els taxis.

El moment més emotiu i musical de la sessió va ser el debat sobre l’inici de l’expedient per declarar el garrotín patrimoni immaterial de la ciutat, que va ser aprovat per unanimitat. La intervenció inicial va anar a càrrec de Dolors Pubill, filla d’Enric Pubill Lo Parrano, un dels màxims exponents d’aquesta música tradicional lleidatana. Pubill va començar la seua intervenció remarcant que “a Lleida tenim un tresor” amb el garrotín i va recordar que el seu avi Manuel Pubill “el 1929 va celebrar un concurs de garrotín al teatre Victòria”. D’altra banda, va remarcar que aquesta rumba lleidatana va interessar a grans artistes com Salvador Dalí o Federico García Lorca. «A les festes que el pintor celebrava a Portlligat contractava els gitanos de Lleida per amenitzar la vetllada i Lorca es va enamorar del garrotín fins a tal punt que li va dir a Dalí que aquesta gent tenia art, “vull conèixer-los i anar a Lleida”», va explicar. La filla de Lo Parrano va continuar posant èmfasi que “el garrotín és patrimoni de tots” i que “el meu pare sempre deia que si a Sevilla tenen sevillanes, doncs a Lleida tenim el nostre garrotín”. Va acabar el seu discurs demanant a la Paeria que continuïn promocionant “aquest estil i fem una Lleida gran”. En les seues intervencions, els grups es van desfer en elogis al discurs de Pubill i a la importància del garrotín en la cultura musical de la ciutat. “És la tornada per excel·lència de Lleida i uneix gitanos i paios”, va dir l’edil socialista Pilar Bosch. “Avui fem un pas més en la protecció del nostre llegat cultural”, va assenyalar Maria Antònia Maller (PP). Anna Costa (ERC) va demanar “que el ritme del garrotín visqui molts anys pels bars i carrers de Lleida”. Sergi Grimau (Junts) va remarcar que “els lleidatans necessitem referents culturals i Lleida és boira, Lleida és el garrotín”. Josep Roca (Vox) fins i tot es va atrevir a cantar un garrotín, mentre que Laura Bergés el va definir com “un element de tots”.

ERC i govern discrepen sobre l’advocada del cas de l’Aula de Teatre

La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va retreure ahir a l’alcalde, Fèlix Larrosa, que la Paeria hagi prescindit dels serveis de l’advocada Carla Vall en el cas d’abusos sexuals a l’Aula de Teatre. Freixanet li va demanar que reconsiderés aquesta decisió “ja que la preparació jurídica de l’advocada Vall ha estat l’única que ens ha portat on som, no faci un pas enrere”. Larrosa li va contestar que “va ser la senyora Vall la que ens va notificar que els serveis jurídics havien finalitzat”. Va afegir que si la Fiscalia admet a tràmit la denúncia i accepta la Paeria com a acusació particular, “decidirem quin acompanyament jurídic tindrem com a institució”.