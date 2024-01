Més vigilància dels Mossos a Ciutat Jardí i l'Horta i reunions amb els veïns

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va demanar ahir al conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, un reforç dels Mossos d’Esquadra a la ciutat i va reclamar més responsabilitat i contundència judicial amb la reincidència. Així ho va indicar després de reunir-se amb el comissari de la Regió Policial de Ponent, Josep Maria Estela, trobada a què va assistir també, entre d’altres, l’inspector subcap de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada. En la reunió es va posar en relleu el treball conjunt d’ambdós cossos, així com la intensificació de la vigilància a Ciutat Jardí i l’Horta després dels últims robatoris. Així mateix, van acordar que en els propers dies es reuniran amb veïns, associacions i entitats d’aquestes zones. Urbana i Mossos mantenen contactes periòdicament per establir els controls i reforços necessaris en operatius especials o, com en aquest cas, per tractar la seguretat d’una àrea concreta. La pròxima Junta Local de Seguretat de Lleida serà a finals de febrer. A més, l’alcalde va felicitar els Mossos per la detenció d’un home i una dona a Lleida acusats d’un robatori amb força i tres furts.