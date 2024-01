Rescaten dos germans tutelats més sostrets pels seus pares

Els Mossos d’Esquadra van recuperar ahir a la tarda a Lleida dos menors germans que estan tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i que van ser segrestats pels seus pares en diferents centres de Lleida, segons ha pogut saber aquest diari. Els dos menors van ser tornats a la DGAIA perquè reingressessin als seus respectius centres després d’uns tres mesos en parador desconegut. Un altre germà de 15 anys, que estava en una situació idèntica, va ser localitzat fa dies i ja va reingressar en un centre.

La policia va rebre ahir l’avís que la progenitora i els seus dos fills es trobaven en un supermercat del carrer Lluís Companys. Fins allà van acudir diverses patrulles, que van localitzar i van traslladar la mare i els seus dos fills a la comissaria. Posteriorment, els menors van ser tornats a la DGAIA. Els Mossos portaven diversos mesos investigant després de rebre les denúncies per les sostraccions. Els investigadors sospitaven que havien fugit a França i anaven canviant periòdicament de localitats. Ahir, finalment, els van localitzar al tornar a la capital del Segrià i els van poder recuperar.Es tracta d’un cas similar al que va transcendir diumenge passat, en un cas que va avançar SEGRE. Els Mossos d’Esquadra continuen provant de localitzar els quatre germans de 4 a 11 anys els familiars dels quals es van emportar divendres d’un centre de Raimat. Van detenir el pare a Mollerussa però va quedar lliure. Sospiten que la mare se’ls podria haver emportat a Romania. Pel que sembla, l’endemà de la sostracció la progenitora tenia una visita programada amb els nens i no s’hi va presentar. Sembla que els nens havien d’anar amb una família d’acollida en uns dies i la família biològica no ho veia bé. Fonts solvents expliquen que és habitual que es produeixin casos com aquests durant les visites pel rebuig dels progenitors que els seus fills estiguin tutelats.

Fins a onze denúncies per sostraccions el 2022 a Lleida

■ Segons les últimes dades publicades per la Fiscalia de Lleida, el 2022 es van registrar un total d’onze denúncies per sostracció de menors a la demarcació. El febrer d’aquell any, la policia va arrestar a Lleida una dona buscada a l’Argentina després que s’endugués suposadament fa 19 anys la seua filla quan tenia tres anys. Sobre l’arrestada pesava una ordre de detenció internacional per a la seua extradició a aquest país. Mesos després l’Audiència Nacional va acordar “no accedir” a l’extradició al·legant que el que va fer la dona, que era víctima de maltractaments, no és delicte a Espanya. Un altre cas destacable va ser el d’una menor de Vielha la mare de la qual es va tancar al consolat de l’Uruguai a Barcelona per evitar entregar-la al seu pare, denunciat per maltractament.