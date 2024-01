La UdL testejarà materials per reduir el consum energètic d'edificis

El grup d’investigació GREiA de la Universitat de Lleida (UdL) participa en el projecte europeu Biobuild, que té per objectiu estudiar materials d’origen biològic que millorin l’emmagatzematge tèrmic als edificis per reduir el consum energètic.

Està finançat amb més de 4,6 milions per la Unió Europea, en el marc del programa Horizon Europe, tindrà una durada de quatre anys, el coordina la Universitat Sueca de Ciències Agràries i compta també amb socis de Bèlgica, Àustria, Itàlia, Romania i el Regne Unit.El projecte implementarà materials de canvi de fase amb una base orgànica de fusta per utilitzar-los en parets i paviments d’edificis. El personal investigador de la UdL, liderat per la catedràtica laboral de l’Escola Politècnica Superior Luisa F. Cabeza, s’encarregarà de testejar l’eficiència de les noves tecnologies desenvolupades a través de dos cases de fusta que arribaran des de Suècia, una amb els nous materials i una altra amb aïllants tradicionals, per poder comparar-les. Cabeza indica que les cases arribaran d’aquí a un any o un any i mig i s’analitzaran durant dos anys. El pressupost assignat és de gairebé 700.000 euros.“Aquest projecte representa un pas significatiu en pràctiques de construcció sostenibles i tecnologies d’edificis eficients des d’un punt de vista energètic”, destaca. L’objectiu és l’augment de la inèrcia tèrmica de l’edifici per conservar la temperatura a l’interior, utilitzant productes naturals. Cabeza va assistir a la reunió inicial del projecte, celebrada a la ciutat sueca d’Uppsala, al costat de l’investigador Emiliano Borri i el president a Lleida del Col·legi d’Arquitectes, Lluís de la Fuente.