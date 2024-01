Okupats set dels més de 340 pisos socials gestionats per l'ajuntament

Els pisos públics de la ciutat també són objecte d’okupacions irregulars, com els de propietat bancària, de fons voltor o de titularitat privada, i actualment set dels que gestiona l’ajuntament tenen okupes, segons va confirmar la tinent d’alcalde responsable d’Agenda Urbana, Espai Agrari i Sostenibilitat, Begoña Iglesias. Va afirmar que en tots els casos han presentat la corresponent denúncia judicial i els procediments estan oberts, a l’espera que el jutge dicti una resolució. Va remarcar que el consistori gestiona un total de 342 habitatges a Lleida capital, comptant els de propietat de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), els de la Paeria o els cedits per entitats com la Sareb, per la qual cosa els que han estat okupats representen un percentatge molt baix, exactament del 2,3% del total.

Iglesias va detallar que el desembre del 2022 hi havia vuit habitatges socials okupats, dels quals al llarg de l’any passat es van poder recuperar la meitat, tres al Centre Històric i un a Cappont. Va explicar que quan van poder accedir de nou a aquests pisos no estaven “en bones condicions” i va subratllar que adequar-los comporta una inversió per part de l’EMAU per poder tornar a adjudicar-los a persones que els necessiten. De fet, quan l’empresa pot entrar de nou als habitatges que han estat okupats constata que habitualment han estat saquejats i se n’ha sostret la caldera, el sistema de climatització i els electrodomèstics, per exemple, que han de ser reposats. També és necessari pintar-los i netejar-los de manera intensiva i, en ocasions, canviar les portes interiors, reparar parets i reposar l’electricitat, que havia estat connectada il·legalment.La tinent d’alcalde va defensar que, a diferència dels pisos okupats, no acostumen a tenir problemes als habitatges en els quals les persones o famílies paguen un lloguer social, amb alguna excepció. Va assegurar que quan un d’aquests queda lliure, l’EMAU generalment només ha de pintar i repassar alguns desperfectes ocasionats per l’ús.Per una altra banda, Begoña Iglesias va assenyalar que des del departament municipal de Disciplina Urbanística controlen especialment els edificis de la ciutat que són propietat de grans tenidors i els obliga a tapiar els pisos que estan buits i que no volen posar de lloguer, amb l’objectiu d’intentar prevenir okupacions.

Un terç dels habitatges buits de la província, amb okupes

Les comarques de Lleida tenien un total de 3.323 habitatges buits el 31 de desembre del 2022, segons les últimes dades del Servei d’Estudis i Documentació i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Al voltant d’un terç (exactament 1.243) estaven en aquell moment en bones condicions d’habitabilitat; 486, pendents de ser rehabilitats; 324 constaven com a okupats i d’uns altres 1.270 habitatges la Generalitat no disposava de dades, de manera que desconeixia si estan en bon o mal estat i si tenen okupes.