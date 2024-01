Planta solar en una pista esportiva d'Agrònoms

La Universitat de Lleida (UdL) ja ha analitzat les ofertes que es van presentar a la licitació per instal·lar una planta fotovoltaica de 150 kW en una antiga pista esportiva del campus d’Agrònoms. De les sis que optaven inicialment al concurs, una vegada revisada tota la documentació la taula de contractació proposa adjudicar el projecte a Solvender Soluciones Energéticas, malgrat que el tràmit encara no és oficial. El pressupost de licitació era de 135.520 euros.

Fa anys que la UdL aposta per col·locar plaques solars als seus edificis i està programat instal·lar-ne al Rectorat, però abans ha de reparar aquest tram de teulada i les obres encara no han començat.Així mateix, la UdL ha tret a concurs el manteniment d’instal·lacions i elements constructius per un import d’1.997.843,10 euros.