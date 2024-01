“Volem que Cappont sigui un barri pioner en convivència”

L’associació de veïns de Cappont va expressar aquest dimarts la seua postura sobre l’obertura d’un oratori musulmà a l’avinguda Alacant reafirmant la voluntat de treballar per la convivència veïnal, però remarcant que seran molt escrupolosos amb el compliment de la normativa que regula els centres de culte. Així ho va assegurar la presidenta veïnal, Veni Ros, que va detallar que després de l’anunci de la compra del local per part de la comunitat Ibn Hazm, la més nombrosa de la ciutat, s’han reunit amb totes les parts i “la informació que ens han donat des de la Paeria és que sempre vetllaran pel compliment de les normes”.

Pel que fa a la protesta que hi va haver en contra de l’oratori, Ros va dir que els membres de la comunitat de veïns on anirà el local “no estan en contra de la religió musulmana, sinó del lloc en el qual es pensa ubicar l’oratori. Entenem les seues inquietuds, però no hi ha cap projecte fet ni obra iniciada, només la compra privada d’un local i un informe de viabilitat per part de l’ajuntament”, va remarcar. Al seu torn, va dir que la comunitat musulmana “ha manifestat que vol integrar-se al barri” i va recordar que “la majoria són veïns, tenen els seus fills escolaritzats a Cappont i compren a les nostres botigues i fa més de 10 anys que utilitzen l’oratori de Camps Elisis”. Ros va dir que al barri hi ha 200 famílies musulmanes censades “que faran el que calgui perquè hi hagi bona convivència”.

Finalment, va recordar que els últims anys han obert oratoris musulmans a la Bordeta, la Mariola, Pardinyes i el Clot que funcionen amb normalitat. “Volem ser un barri pioner en convivència, civisme i modernitat”, va concloure Ros, que va estar acompanyada pel president de la Federació d’Associacions de Veïns, Toni Baró.