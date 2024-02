Veïns d'un bloc de Lleida denuncien que els tallaran l'aigua per impagaments del fons propietari

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Setze veïns d'un bloc de pisos del Centre Històric de Lleida denuncien que el pròxim 19 de febrer els tallaran l'aigua pels impagament del propietari de l'immoble, el fons Firg Pyrene SLU, segons l'avís d'Aqualia. L'edifici està situat al número 16 del carrer Caldereries i el comptador de l'aigua és comunitari, així que el rebut arriba a la firma propietària. Els veïns han explicat a SEGRE que ells continuen pagant el lloguer mensual al fons, del que no reben respostes a les seues queixes. I és que a banda de l'avís de tall d'aigua asseguren que fa un any que l'ascensor no funciona i denuncien que l'espai dels comptadors de la llum està okupat per drogoaddictes (imatge principal). En aquest sentit, lamenten que als pisos hi viuen infants i gent gran amb mobilitat reduïda.

Diversos veïns del número 16 del carrer Caldereries de Lleida denuncien mobbing immobiliari.Gerard Hoyas

Els veïns han denunciat la seua situació a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de la Paeria de Lleida i tenen previst fer-ho també davant de l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana. A més, no descarten anar als jutjats.

Ampliarem la informació