El col·legi El Carme, amb gallines al pati que cuiden nens d'Infantil

Els alumnes d’educació Infantil del col·legi El Carme, a la Bordeta, s’encarreguen d’una tasca molt especial: cuidar dos gallines que el centre té en un corral al pati. Les va portar la família d’una estudiant de primer de Primària, que els va posar nom: Blanqueta i Negreta. Els més petits, els nens d’I3, recullen els ous que ponen i estudien i registren les seues característiques. Els d’I4 s’ocupen de l’alimentació i cada dia porten de casa diferents tipus d’aliments, els donen a les gallines i observen quins es mengen i quins no. I els d’I5 exerceixen d’infermers, ja que la Negreta té un problema a l’ull i l’hi curen netejant-l’hi amb una gasa amb sèrum i posant-li gotes. A més, el centre aprofita els excrements de les aus i les closques dels ous per abonar l’hort i jardineres que té a les finestres. I els ous els donen a les germanes que gestionen el centre. En total, són 150 nens els que s’encarreguen diàriament, per torns, de les gallines.

Patrícia Martínez, cap d’estudis d’Educació Infantil, va destacar que amb aquest projecte els nens aprenen la responsabilitat que suposa cuidar un ésser viu, així com el respecte al medi ambient. Va assenyalar que els petits investiguen qüestions diverses relacionades amb aquestes aus i va apuntar que el galliner està obert a tots els cursos, encara que els encarregats són els d’Infantil, que estan encantats. Aprenen que hi ha ous blancs i marrons, que a cada gallina li agrada més un aliment que un altre, que poden emmalaltir i cal trucar al veterinari i que sense gall, dels ous no en surten pollets, van explicar els mateixos nens.