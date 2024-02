Injectades només 247 vacunes contra la grip a Lleida l'última setmana

La vacunació contra la grip no avança a bon ritme a Lleida (i a la resta de Catalunya) i, com a mostra, en l’última setmana analitzada per Salut (del 29 de gener al 4 de febrer) només es van injectar 247 dosis a les comarques del pla i 43 a les de l’Alt Pirineu i Aran, segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya. Les setmanes anteriors se’n van injectar en tot Lleida 334, 646 i 1.528 i al principi de la campanya es van arribar a administrar fins a 13.351 vacunes en set dies (la setmana del 23 al 29 d’octubre). Si es compten només les de persones de 60 o més anys, col·lectiu al qual el departament recomana especialment vacunar-se (al costat de persones vulnerables), en aquesta setmana únicament se’n van administrar 121 (91 i 30, respectivament).

La cobertura vacunal acumulada contra la grip a Ponent és del 41,49%, només unes dècimes superior a les de les dos setmanes anteriors (41, 35% i 41,16%). En total s’han injectat 63.604 dosis. Entre els majors de 60 és del 51,53%. A la muntanya l’índex global és del 40,59% i les dos setmanes anteriors eren de 40,44% i 40,31%. Fins ara s’han administrat 11.971 vacunes. El percentatge dels de més de 60 anys és del 48,81 per cent. Pel seu costat, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ja va advertir dilluns a Lleida d’aquesta situació, que també es produeix en la vacunació contra la covid, amb dades encara més baixes. S’ha immunitzat el 32,83 per cent de la població del pla i el 31,16 per cent de la del Pirineu.Per una altra banda, el nombre de casos de grip diagnosticats per l’Atenció Primària a Lleida continua a la baixa. La setmana passada van ser 447 (381 al pla i 66 a l’Alt Pirineu i Aran), fet que suposa un descens del 31,7% respecte als set dies anteriors. El nivell de transmissió és moderat, com a la resta de Catalunya. Els diagnòstics de covid també cauen de 82 a 71 a Ponent i de 18 a 13 a la muntanya.