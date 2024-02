L'acusat de l'atropellament mortal a l'A-22 a Alpicat diu que no sabia que havia xocat amb una moto i lamenta els fets

detail.info.publicated ACN

L'acusat d'atropellar mortalment amb el seu vehicle dos motoristes que circulaven per l'A-22 a Alpicat el 2021 mentre anava ebri i drogat ha admès a l'Audiència de Lleida la seva responsabilitat en les morts, però ha dit que en el moment del xoc "no sabia que havia topat amb una moto i menys amb persones". Abans, els pèrits han concretat que el processat conduïa amb "excés de velocitat" i "erròniament" quan va envestir la moto de les víctimes, que circulaven correctament i van morir per l'impacte. A més, un informe tècnic del vehicle de l'acusat conclou que anava a 149 km/h i va prémer el fre just abans del xoc. La Fiscalia demana 8 anys i mig de presó, l'acusació particular 10 i la defensa 5 en un centre de desintoxicació.