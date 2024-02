Intel·ligència artificial i més càmeres al carrer per prevenir delictes

La Paeria preveu instal·lar més càmeres a la via pública i incorporar a la Guàrdia Urbana tecnologia com la intel·ligència artificial (IA) amb l’objectiu de prevenir delictes. Així ho preveu el pla local de seguretat, que van presentar en comissió. “Apostem per innovacions tecnològiques que repercutiran molt positivament en l’organització i efectivitat de la seguretat. Especialment la tecnologia que ens permeti detectar situacions delictives o perilloses i evitar que es produeixin”, va afirmar l’alcalde, Fèlix Larrosa. La proposta és avançar en l’aplicació de sistemes de vigilància intel·ligents, com l’ús d’IA per analitzar dades i preveure patrons de criminalitat o identificar àrees de risc, l’ús de drons de vigilància per patrullar àrees grans o de difícil accés i la instal·lació de càmeres i sensors, per a la qual cosa s’ha destinat 200.000 euros en el pressupost d’aquest any.

El pla vol potenciar també la proximitat. “Cal implicar la ciutadania i millorar la seua comunicació amb la Urbana, que podria ser amb aplicacions mòbils de seguretat ciutadana per reportar fets delictius, incidents o emergències de manera ràpida”, va assenyalar Larrosa. Va destacar, igual que ho va fer l’edil de Seguretat, Cristina Morón, que el nou model de seguretat incorpora per primera vegada la perspectiva de gènere de forma transversal, “que fins ara s’havia obviat”, també amb planificació de “seguretat urbanística”. En aquest sentit, va recordar que invertiran 8,6 milions a reforçar 15.000 punts de llum per millorar la percepció de seguretat. Va apuntar que en les pròximes convocatòries d’agents de la Urbana el 30% de places estaran reservades per a dones (ara són 29 de 239 agents).El pla s’ha elaborat a partir de dades proporcionades per administracions i cossos de seguretat, grups d’entitats i enquestes a 500 ciutadans anònims. El document estableix també com a objectius la promoció del civisme, la millora de la seguretat viària i la mobilitat, la reducció de la violència masclista, optimitzar l’organització de la Urbana i l’augment de la protecció de la ciutadania davant de riscos externs. “La seguretat és un tema que preocupa. No podem permetre que hi continuï havent percepció d’impunitat a l’hora de cometre delictes ni la reincidència”, va subratllar Larrosa.El document se sotmetrà a votació el 8 de març en la junta local de seguretat, una vegada s’incorporin les propostes que presenti l’oposició.

El PP veu “blanqueig” de la inseguretat i ERC i Comú, opacitat

El cap de l’oposició, Xavi Palau (PP) creu que el pla de seguretat “parteix d’un diagnòstic erroni, ja que afirma que la percepció de la seguretat a la ciutat és elevada malgrat que les estadístiques de criminalitat van en augment”. Diu que no negociaran el pla amb el govern “mentre no assumeixi que tenim un problema de seguretat que cal remeiar. Seria com acceptar el blanqueig de la inseguretat i no volem ser còmplices”, va subratllar. “La ciutadania espera accions contundents i consensuades per garantir la seua seguretat”, va remarcar. Per la seua part, ERC va denunciar que l’oposició no ha pogut participar en l’elaboració del pla i que no se’ls ha facilitat. L’edil Juanjo Falcó creu que la regidoria “ha malgastat una magnífica ocasió de treballar amb tots els grups per aconseguir el màxim de consens”. A més, va denunciar “inacció” al no posar en marxa un bus llançadora entre Magraners i el centre de la ciutat. El Comú també va denunciar “falta de transparència”. “És decebedor veure com el PSC intenta utilitzar el pla amb finalitats polítiques”. Per la seua part, Vox va traslladar a la comissió peticions de Loteutaxi com instal·lar marquesines a les parades de l’estació de tren i la Zona Alta, rebaixar les taxes i poder posar càmeres als taxis.