Salut traslladarà el CAP del centre de Cappont malgrat el rebuig veïnal

Salut manté la previsió de traslladar el Centre d’Atenció Primària (CAP) del centre de Cappont (la plaça U d’Octubre) a la zona de Copa d’Or, malgrat l’oposició d’entitats del barri, que han recollit ja més de tres mil firmes de suport. A finals del mes de desembre en van entregar 2.127 de forma telemàtica al departament, però han continuat amb la campanya i la portaveu de la mobilització, Carme Fabregat, va assegurar que en tenen entre 3.100 i 3.200.

Fabregat es va reunir ahir amb el delegat de Salut i gerent de la regió sanitària de Lleida del CatSalut, Raül Llevot, per reiterar la petició de les associacions de veïns i comerciants de Cappont, el Grup de Dones, la llar de jubilats, el Col·lectiu Cultural i Fibrolleida de deixar al centre del barri l’atenció ordinària del metge de família i les analítiques, i remarcar que estan d’acord que el nou equipament a Copa d’Or ofereixi pediatria, radiologia i especialitats i serveis sanitaris.Salut va informar després de la reunió que “els hem traslladat la importància i la necessitat des de fa temps d’aquest equipament” i va afegir que “ja hem sol·licitat a l’ajuntament de Lleida, de cara a la seua posada en marxa, la millora del transport públic i la mobilitat a la zona”. A més, també va destacar que suposarà una inversió del departament “molt important a la ciutat, de més de 16,5 milions.” Salut va anunciar fa just un any el seu projecte de construir a Copa d’Or, en un solar cedit per la Paeria entre l’avinguda President Josep Irla i el carrer Àngel Moncusí, un edifici polivalent que acollirà el nou CAP de Cappont, una base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), part de l’atenció pediàtrica de la ciutat, l’equip d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la unitat d’Odontologia de la capital i l’equip territorial de salut pública del Segrià.A l’octubre, les entitats del barri van indicar que no havien estat informades del projecte i van començar la recollida de firmes en contra. També han creat una rumba reivindicativa i al novembre van intervenir en el ple de la Paeria.