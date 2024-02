La Zona Alta remata una bona campanya de rebaixes d'hivern

Més de trenta comerços de la Zona Alta van vestir ahir la plaça Ricard Viñes i els carrers propers amb parades en les quals fins avui ofereixen promocions amb què proven de liquidar les seues col·leccions d’hivern per donar pas a les de primavera-estiu, després d’una campanya de rebaixes que alguns d’ells van coincidir a qualificar de bona. Aquesta edició del Mercat de les Rebaixes de la Zona Alta compta amb una desena de parades a Ricard Viñes, mentre que la resta són davant dels seus establiments perquè “són comerciants locals que no tenen prou personal”, per la qual cosa haurien de tancar les botigues si volguessin ser a la plaça, segons explica una portaveu de l’associació. El Mercat es porta a terme “estratègicament” durant la primera setmana de febrer per liquidar i avançar el final de les rebaixes de gener, així com per anticipar les compres de Sant Valentí, que se celebra dimecres vinent. Ahir, el bon temps va acompanyar i “va ser un molt bon dia per als comerciants que estaven a la plaça, que van tenir més vendes que un dijous normal”, afirma l’associació. Els moments de la jornada amb més afluència van ser d’11.00 a 14.00 hores, i a partir de les 18.00 hores. Si avui plou, el Mercat es traslladarà a l’interior de cada botiga.

L’associació de comerciants assegura que, durant el Mercat, la majoria de negocis ofereixen “rebaixes reals” d’entre el 50 i el 70%. Finalment, la portaveu explica que alguns ofereixen preus reduïts en algunes peces, com abrics rebaixats de 50 a 30 euros, amb poques talles disponibles.