Adif mesurarà vibracions i soroll de trens en 9 cases de l'Horta 24 hores

Adif mesurarà durant 24 hores el soroll i les vibracions dels trens d’alta velocitat que passen pel bypass de l’Horta en nou habitatges després que els seus propietaris presentessin reclamacions per danys estructurals, que atribueixen al pas dels combois. Segons van informar fonts de la subdelegació del Govern central a Lleida, a partir de dilluns Adif contactarà amb els veïns per fixar els dies per fer els mesuraments. Es prendran dades i mostres durant vint-i-quatre hores i, en el cas que els sorolls i vibracions dels trens superessin els límits legals, Adif encarregaria més estudis complementaris, com per exemple de geologia, de la infraestructura ferroviària o de l’estructura dels habitatges.

Paral·lelament, l’ens estatal farà un altre mesurament en un equipament a l’Horta. Fins al moment, Adif només havia fet dos mesuraments, que es van dur a terme després que una trentena de veïns denunciessin a mitjans del mes de novembre l’aparició d’esquerdes a les seues cases per culpa del pas dels trens.

L’aturada la va convocar el sindicat CCOO per demanar la jornada de 35 hores setmanals a Renfe

Per la seua part, els veïns de l’Horta han encarregat a una empresa especialitzada un estudi per poder analitzar si els danys a les cases són causats per les vibracions que provoca el constant pas de trens i si superen el límit legal. Per la seua part, l’assessor de l’Horta de la Paeria, Joan Queralt, i una arquitecta municipal van visitar al gener habitatges esquerdats i Queralt es va oferir a mediar amb Adif “una vegada es coneguin les causes que van provocar l’aparició de les esquerdes”.

Onze combois anul·lats per una vaga sense incidents

La vaga convocada ahir pel sindicat CCOO a Renfe va tenir poca afectació a Lleida més enllà dels onze trens d’alta velocitat o regionals amb parada a la capital anul·lats, i tot just hi va haver queixes dels viatgers.Dels combois amb sortida des de Lleida cap a Barcelona es van cancel·lar el Regional Express amb sortida a les 15.36 hores, els Avant de les 17.55 i de les 19.23 i l’Alvia de les 20.58 hores. En sentit contrari es van suspendre l’Alvia que surt de Barcelona a les 9.57, els Regionals Express de les 12.03 i el de les 14.00, així com els Avant de les 17.13 i de les 21.13 hores. Entre Lleida i Madrid no es va cancel·lar cap tren, igual com la línia que va a Navarra i el País Basc, mentre que l’Alvia de les 9.59 en direcció a Saragossa es va suspendre, i en sentit invers es va cancel·lar l’Alvia que surt a les 19.52 hores de la capital aragonesa.Fonts de Renfe van assenyalar que en el conjunt de l’Estat la vaga va transcórrer sense incidències i al migdia tenia un seguiment del 3,07%. Aquesta aturada laboral convocada per CCOO era per reivindicar l’eliminació de les categories d’ingrés a Renfe i la implementació de la jornada de 35 hores setmanals a Adif. Des del sindicat van dir que no descarten convocar més mobilitzacions si Renfe no atén les seues peticions.